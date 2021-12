Kivárnak az eladók az infláció miatt az ingatlanpiacon

Októberben 6,5 százalékos volt az infláció Magyarországon, ezzel bő 9 éves csúcsra szökött a pénzromlás üteme, miközben az euró árfolyama 370 forint fölé lépett, így szintén rekordot döntött novemberben.

Mivel a közelmúltban sok negatív hír látott napvilágot, ami a pénzpiacot érintette, sok lakástulajdonos inkább kivárt és dobta piacra ingatlanát, annak reményében, hogy néhány hónappal később többet nyerhet az eladáson.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint elképzelhető, hogy az infláció az árnövekedés katalizátora lesz majd, de erre alapozni összességében nem ajánlott.

Nincs hiperinfláció, így nagyon látványos drágulást sem lehet tapasztalni. Még mindig magas a támogatások mértéke, és bár a jegybanki alapkamat több ízben is emelkedett, hitelt felvenni továbbra is megéri. Egy éves távlatban egy lassú áremelkedésnek lehettünk szemtanúi, és a mostani folyamatok sem arra mutatnak, hogy egyik hónapról a másikra az egekbe szöknek majd az árak

– magyarázta.

A szakértő azt tanácsolja mindenkinek, hozzanak gyors és határozott döntéseket. Ha valaki az eladásból származó összeget egy másik ingatlan vásárlására szánja, akkor engedjen valamennyit az árból és törekedjen arra, hogy gyors fizetési ütemezéssel kapja meg a pénzét, amit aztán rögtön beforgathat egy foglalóba.

Semmiképp ne várakozzunk csak azért, mert infláció van. Nagy változás nem fog történni az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján, és jó vételeket továbbra is ki lehet fogni. A halogatás lelkileg is megterhelő, egy idő után kedvtelenné válhat az ember, ami a családra, a mindennapokra is rossz hatással lehet