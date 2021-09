A legélhetőbb lakóparkokhoz minőségi közösségi terek is járnak (x)

A mögöttünk álló másfél évben még fontosabbá vált, hogy a minőségi kikapcsolódásra akár a „szomszédban” is lehetőségünk nyíljon. A Cordia több lakóparkja is a piacon egyedülálló módon nyújt ilyen szolgáltatásokat a lakók számára.

A budai oldal egyik legnépszerűbb lakóparkjának számító Sasad Resortot nem csak az épületek tágas, szellős elrendezése, valamint a Rupp-hegy természetvédelmi terület szomszédsága teszi különlegessé, hanem a most átadott, több mint 8.000 négyzetméteres élménypark is.

A területen kosárlabda-, foci- és futópálya, szabadtéri edzőpark, pingpongasztal, kültéri kondigépek is megtalálhatók, a gyerekeket pedig gazdagon felszerelt játszóterek várják.

A belváros közeli otthont választóknak sem kell lemondaniuk az értékes közösségi szolgáltatásokról. A XIII. kerület egyik legfrekventáltabb környékén, kiváló közlekedési környezetben található Young City lakói nem csak lakást, hanem gondosan megtervezett közösségi életteret is vásárolnak.

A Young City parkosított kertjében szabadtéri edzőpark és játszótér, az épületegyüttes földszintjén multifunkciós közösségi tér, az első ütem legfelső emeletén pedig berendezett napozóterasz is szolgálja a lakók kényelmét.

A pesti oldal legkeresettebb kertvárosi kerületében, a Rákos-patak szomszédságában található Thermal Zugló egyik különlegessége, hogy a lakópark második és a harmadik ütemében is kialakítottak egy-egy nagyméretű közösségi teret.

Az itt lakók kényelmét maximálisan kiszolgáló privát beltéri játszóház, iroda és kikapcsolódási tér elősegíti, hogy az épületben családi otthont vásárló fiatal családok minőségi kapcsolatokat alakíthassanak ki egymással. A helyiség egyik része játékokkal felszerelt gyermekjátszóként funkcionál, a nappaliban nagyképernyős tévék, kényelmes kanapék és csocsóasztal is helyet kapott, a konyhai területen mikrohullámú sütő és hűtőgép is található, így például a kisgyerekes szülőknek az etetéshez nem kell elhagyniuk a termet, ahol akár a családi rendezvények is lebonyolíthatók.