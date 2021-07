Olyan rendhagyó volt a hirdetése, hogy inkább letörölte az ingatlanportál

Az egyik legnagyobb amerikai ingatlanportálon, a Zillow-n jelent meg néhány napja egy egészen szürreális hirdetés, amit végül le is kellett törölnie az adminisztrátoroknak.

Egy michigani nő 200 ezer dollárért hirdette meg három hálószobás, egy fürdőszobás otthonát. Normális esetben ilyenkor az eladó csinál néhány jó képet a lakásról, amik felkelthetik a potenciális vásárlók érdeklődését, de ő más megoldást választott.

A Twitteren közzétett képernyőfelvételek tanúsága szerint a nő végig szelfizte az ingatlant, és gyakorlatilag csak ő látszik a képeken.

Miután a fotók futótűzként kezdtek el terjedni a közösségi oldalakon, a Zillow inkább leszedte a hirdetést és megköszönte az eredeti tweetelőnek, hogy figyelmeztette a céget arra.

Ennek persze nem mindenki örült, követelve, hogy adjanak lehetőséget a nőnek az értékesítésre, és aktiválják újra a hirdetést, mert kreatív volt, de ez mostanáig nem történt meg.

A nem hétköznapi fotókat az alábbi tweetre kattintva tekintheted meg.

Excuse me ma’am, but this is not how @zillow works. pic.twitter.com/pa9n9OnVpV

— Dylan Park (@dyllyp) July 24, 2021