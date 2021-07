Ezt a szót mondják leggyakrabban az alvabeszélők

Ha a párod azt állítja, beszélsz az álmodban, könnyen lehet, hogy igaza van. A Sleep Medicine című tudományos lapban megjelent friss kutatás szerint ugyanis az emberek kétharmadával előfordul ez élete során, írja a CNN.

Az alvabeszélés az alvászavarok egyike, ami az alvás bármelyik fázisában jelentkezhet, de a szakértők sem pontosan tudják, miért történik.

Egyes esetekben 30 másodpercig tart az alvabeszélés és csak ritkán fordul elő, míg másoknál sokkal sűrűbbek és hosszabbak is lehetnek ezek a periódusok

– mondta a lapnak Rebbecca Robbins, a Harvard Egyetem kutatója.

A genetika és a túlzott alkoholfogyasztás is szerepet játszhat a rendellenesség kialakulásában, de szintén befolyásoló tényező lehet az is, ha valaki túl nagy stressznek van kitéve. Ha valaki álmában beszél, az lehet akár néhány teljesen összefüggéstelen szó, de akár komplett érthető mondatok is.

A mostani tanulmányban a tudósok 230 önkéntesnél vizsgálták meg az alvabeszélés jellemzőit. A leggyakrabban használt szó, amit álmukban kiejtettek, az a „nem” volt. Érdekesség, hogy közel tíz százalékuk trágár szavakat is használt.

Megállapították azt is, hogy az emberek szünetet tartanak az alvabeszélés közben, mert azt várják tudat alatt, hogy valaki felel nekik. Robbins szerint ez arra utal, hogy az alvási ciklusok alatt is magas szinten tud dolgozni az agy.

Nem volt túl gyakori, de egyes esetekben előfordult, hogy a résztvevő bevallott valamit.

Robbins szerint az alvabeszélés a legtöbbször teljesen ártalmatlan, nem okoz mentális problémát, sokszor viszont az emberek párját zavarja nagyon.

A kutatók azt javasolják, ha valaki rendszeresen beszél az álmában, akkor érdemes életmódot váltania, ideértve a kevesebb alkoholfogyasztást és a több alvásidőt is. Az is fontos, hogy napközben megfelelően levezessük a stresszt.

Az is segíthet a szakértők szerint, ha délután már nem fogyasztunk koffein tartalmú italokat, és érdemes minden nap ugyanakkor feküdni és ébredni, ezzel beállítva az energiaszintünket.

Ha mindezek nem segítenek, érdemes alvásspecialistát felkeresni, aki személyre szabottan tud segítséget nyújtani.