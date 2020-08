Maga a katasztrófa ez a 450 millió forintos luxusvilla

Londonban az európai fővárosokhoz viszonyítva is rendkívül drága az élet, az élelmiszerektől egészen az ingatlanokig. De a város tele van meglepetésekkel, ilyen például ez a 1.2 millió fontért, átszámítva több mint 450 millió forintért eladó luxusvilla is.

Ismét bebizonyosodott, nem minden az, aminek kínálják, mert hiába hangzik jól, hogy van benne medence, leginkább a káosz jellemzi az épületet, írja a Bored Panda.

A két hálószobás ingatlant a hirdetésben tényleg úgy írják le, mint egy soha vissza nem térő ajánlatot, pedig a képek másról tanúskodnak.

A two-bed flat in Holloway with a SWIMMING POOL is indeed ** one of A kind! ** what the fuck https://t.co/nXKaqkdEIW pic.twitter.com/XItmgrpTFF

— Alice Beverton-Palmer (@alice) July 27, 2020