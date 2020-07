Ledöbbent az internet ezen a lakáshirdetésen

A kis lakások legnagyobb átka, hogy sokszor némi túlzással nem fér el benne az ember, ezért a lehető legkreatívabban kell kihozni a térből a maximumot.

Ezt járatta csúcsra egy New York-i ingatlan tulajdonosa is, aki egy Twitter-bejegyzés szerint stúdióapartmanjában nemes egyszerűséggel egybegyúrta a fürdőszobát a konyhájával, utóbbiban ugyanis egy zuhanyzót helyezett el, közvetlenül a mosogató és a hűtő között.

hm, 1650 is def out of my budget but I’m just gonna take a lo—ah pic.twitter.com/RaWm8Y22Vj

— Angelica Alzona (@angelicaalzona) June 29, 202