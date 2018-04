Adjuk meg a módját! A minőségi bort megilleti a látványos dekantáló

Etienne Meneau francia szobrászművész különleges, kézzel készített dekantálóiról ismert. A borkedvelők által ismert eszköz célja, hogy levegőztesse és hagyja kinyílni a bort.

A szobrász üvegművészet kimagasló egyénisége. Az üvegek világában bámulatos dolgokat tervez, melyek nagy része technikailag funcionális, de akad közöttük szimplán lakásdísz is. Különleges darabjai ma már nem csak a borkóstolókkal tarkított esték főszereplői, hanem sok helyen az otthonok éke is lett. A hagyományos formáktól elrugaszkodva elképesztő formákat tervez és valósít meg. Többnyire a természet formavilága inspirálja, de a nonfiguratív darabok is kikerülnek a tervezőasztalról. Művei limitált kiadásúak és sorszámozottak.

Forrás: the strange decanter