Egy hétig is bírja töltés nélkül ez a mobil

Lassan minden héten be tudunk számolni valamilyen különleges kínai mobilról, most éppen a Doogee nevű cég S80-as modelljéért vannak oda a külföldi mobilportálok, miután a The Verge szerzője egy rendkívül pozitív cikkben dicsérte a novemberben megjelent eszközt.

Ez most viszont nem az a trendi, kávamentes, nagykijelzős csoda, hanem egy kifejezetten otromba téglamobil, ami cserébe viszont remekül bírja a kiképzést: kívül-belül tartós, akár hét napig is bírja energiával a belepakolt 10,080 milliamperórás akkumulátornak köszönhetően. Ez azért nem semmi ahhoz képest, hogy a mai androidos csodatelefonok jellemzően 3-4000 millis telepekkel vannak felszerelve. A gyártó állítása szerint a készülék 76 óra folyamatos videolejátszást, 136 óra beszélgetési időt tesz lehetővé, a készenléti ideje pedig 1308 óra, ráadásul támogatja a gyorstöltést is.

A telefonok Batmobiljaként festő kütyü persze ezért cserébe nem könnyű – 398 grammos (közel fél kiló) és 21,2 milliméter vastag, így annyit nyom, mint három darab iPhone 8s-t pakolnánk egymásra. Így könnyen feltételezhetnénk, hogy még akkor se lenne baja, ha leesne egy hegyről.

A gyártó célja egyébként tényleg az, hogy a legdurvább szituációkban is megállja a helyét a masszív modell. IP68 és IP69K tanúsítvánnyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy nem csak a víz nem fog ki rajta, de még a magasnyomású víztömegnek is ellenáll. Rendkívül jól bírja a szélsőséges hőmérsékletet (-30℃-tól 60℃-ig), így akár a Szaharába vagy a sarkvidékre is magával viheti a felhasználó.

Walkie-talkie antennát és dedikált push-to-talk gombot is kapott (a beszédhez egy gombot kell nyomva tartani), így minden adott, hogy valaki ezt válassza, ha mondjuk többnapos túrákra, vagy építkezésre indulna, és nem egy fancy kávézóba ülne be instasztorikat készíteni.

Természetesen a hétköznapi céloknak is megfelelhet a hathüvelykes, 1080p felbontású LCD kijelzőjű mobil (feltéve ha nem zsebben akarjuk hordani), mert a kamerája sem rossz: a hátlapi kamerarendszer 12+5 megapixeles, míg a szelfikamera 16 megapixeles, a gyártó a Sony szenzorait használja. Teljesítmény terén a középkategóriában versenyez egy nyolcmagos MediaTek Helio P23 processzorral, amihez 6 gigabájt memória és 64 gigabájt tárhely társul.

A Doogee S80 380 dollárért, azaz kb. nettó 108 ezer forintért vásárolható.