Kinyírhatták az egyik legnagyobb kínai mobilgyártót

Egy hónapja érkezett a hír, hogy a washingtoni kereskedelmi minisztérium hét éves időtartamra tilalmat rendelt el amerikai alkatrészek és szoftverek értékesítésére a kínai ZTE Corp. mobil távközlési technológiai konszernnek, mivel az nem tartotta be az iráni embargó megsértése miatt ellene indított büntetőeljárás lezárása fejében létrejött megállapodást. Ennek kapcsán felmerült, hogy a ZTE-nek a jövőben fel kell hagynia a Google Android operációs rendszer használatával.

A Kína második legnagyobb távközlési eszközgyártójának számító cég tegnap délután bejelentette, hogy ennél súlyosabb a helyzet, az exportkorlátozás hatására beszünteti fő működési tevékenységeit.

Ezek közt olyan kritikus komponensek is értendők, mint processzorok, hálózati modemek, a felhasználók számára telefonjaikról ismert ZTE ugyanis meghatározó szereplő a mobilos hálózati eszközök gyártásában is. A ZTE felfüggesztette az online értékesítéseket is. Közleményük szerint van elegendő készpénz tartalékuk arra, hogy kötelezettségeiket egyenlítsék, de felmerül annak lehetősége, hogy a cég csődbe megy, hiszen egyszerűen nem tud majd újabb telefonokat összerakni.

A ZTE a telefonjaiban használt komponensek harmadát amerikai cégektől, köztük a Qualcommtól és az Inteltől szerezte be, amely lehetőségtől a szankciók most elvágták. Az elemzők szerint még akkor is nagyon nehéz lesz versenyképesnek maradniuk, ha sikerül megállapodniuk egy nem tengerentúli beszállítóval.

A KORMÁNYTÓL REMÉLNEK SEGÍTSÉGET

A cég aktívan tárgyal az amerikai kereskedelmi minisztériummal annak érdekében, hogy a tiltást módosítsák, vagy függesszék fel. A Consumer Celllar Inc nevű amerikai operátor szerint a ZTE a szankciók bevezetése után nem tudta leszállítani számukra a megrendelt készülékeket, de arra kérték őket, tartsák fenn a helyet a mobiloknak, amennyiben sikerrel járnak a jövőben.

A ZTE egyik dolgozója azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy a vezetők arra kérték őket, továbbra is folytassák a munkát, csak „kevesebb tennivalójuk lesz.” Egy másik névtelenségét kérő alkalmazott üzleti útját lemondták. Egy harmadik forrás elmondása szerint ez a legnagyobb nehézség amibe a ZTE ütközött tíz éve tartó munkaviszonya alatt, de abban reménykednek, hogy a kínai kormány segít elsimítani az ügyet, és Xi Jinping elnök kisegíti őket a bajból.