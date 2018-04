Még több képen a Xiaomi új mobilja

A Xiaomi ma jelenti be a Mi 6X nevű középkategóriás mobilját, ami a Mi A2-höz hasonlóan világszerte kapható lesz. Olyan sok rejtély nincs már az eszközzel kapcsolatban, már az android.com-on is felbukkant, illetve olyan szelfik is felkerültek a netre, amiket állítólag ezzel az eszközzel készítettek. A kínai Weiboo közösségi oldalra pedig több kép és egy videó is kiszivárgott, amiken már az is látható, hogy élőben miként fest majd a telefon.

Nemrég pedig olyan felvételek is kikerültek, amik megerősítik azokat a főbb dolgokat, amiket eddig pletykáltak a készülékkel kapcsolatban. Egy 5,99 hüvelykes panellal ellátott modellt várhatunk, dupla hátlapi kamerával felszerelve, ami külsejében sok hasonlóságot mutat a Redmi Note 5 Próval, szemmel észrevehető különbség csak az antennavonalak kialakításában lesz megfigyelhető.

Nagy rá az esély, hogy a Snapdragon 660-as chipje kerül bele 4/6 gigabájt memória, valamint 64/128 gigabájt tárhely társaságában. A hátlapi kamerarendszer egy 12 megapixeles, valamint egy 20 megapixeles kamerából áll majd, a készüléket pedig 3010 milliamperórás telep láthatja el szuflával. A szelfikamera sem marad el túlságosan, 20 megapixeles lesz.

A kiszivárgott promóposzterek alapján pedig öt színben: meggypiros, tűzpiros, homokszín, gleccserkék és fekete árnyalatokban lesz választható, körülbelül 235 eurós áron, azaz több mint 73 ezer forintért.