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Kultúra

Nagy Ervin: Hiába vágja magát Hankó Balázs áldozatpózba, az igazságot nem tudja letagadni

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Polák Zsóka
2026. 07. 23. 08:56
Adrián Zoltán / 24.hu
A kultúráért felelős államtitkár szerint itt az ideje a felelősségvállalásnak.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár reagált Hankó Balázs szerdán megjelent interjújára, amelyben az egykori kulturális és innovációs minisztertől olyanok hangzottak el, miszerint kitart amellett, hogy teljesen szabályosan használták fel az NKA-pénzeket, jogtalanul tartóztatták le a munkatársait – többek között Bús Balázs NKA-alelnököt is –, és Orbán Viktorhoz hasonlóan ő is koncepciós eljárást emlegetett.

Elhangzott az is, hogy Hankó szerint a Tisza-kormány mindent el akar törölni, „elindult a tarvágás a magyar kultúrában.”

Nagy most Facebook-posztban üzent az egykori miniszternek.

Hiába vágja magát Hankó Balázs áldozatpózba, és beszél tarvágásról, a valóságot nem tudja letagadni. Az ügyészség sorra tartóztatja le a közvetlen munkatársait. Két kézzel szórták az NKA támogatásait fideszes alapítványoknak. Százmilliók mentek el közpénzből fideszes kampányeseményekre. Ugyanazt az operettprodukciót több különböző állami forrásból is súlyos milliókkal támogatták. Azokat a minisztériumi dolgozókat, akik fel mertek szólalni, a hivatali folyosón, kiabálva hallgattatták el. A független színházakat kivéreztették, és forráshiányra hivatkozva megtagadták a támogatást a független alkotóktól. A felelősségvállalás az egyetlen út… Itt lenne az ideje rálépni

– írta.

Az NKA-botrány eddigi legutolsó fordulataként kedden az ügyészség kivonult a Fidesz egyik központjába – erről Hankó az interjúban hallgatott.

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