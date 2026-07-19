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Munkások kicsinyítették le a Gellért-hegyi Szabadság-szobrot, majd egy pesti óvoda elé állították

Rátonyi Gábor Tamás, és Szajki Bálint / 24.hu
admin Vincze Miklós
2026. 07. 19. 18:24
Rátonyi Gábor Tamás, és Szajki Bálint / 24.hu
Két évtizeden át állt az akkor még fasorral szegélyezett út mentén, aztán hirtelen nyoma veszett.

Az 1950-ben Budapesthez csatolt Rákospalota sokszor kisvárosias, sőt falusias épületei, terei és utcái tele vannak meglepő történetekkel: találkozhatunk itt fegyverét vesztett, de mégis mindenre elszánt indiánnal, egy épp százéves szerelem emlékével, néhány éve pedig a Magyar Televízió nyolcvanas évekbeli közvetítőkocsijainak egyikét is itt, az egykori Növényolajgyár épületeinek tövében fedeztük fel.

Nem minden érdekes sztorinak van persze ma is kézzelfogható nyoma, így sokukat már csak a helytörténeti gyűjtemények, vagy magángyűjtők által őrzött fotókból, leírásokból, illetve újságcikkekből ismerhetjük meg. Ebbe a sorba tartozik az M3-as autópálya zajos, a kerületet élesen kettévágó bevezető szakaszától mindössze tíz percnyi sétára álló, átlagosnak tűnő épületé is, ami előtt két évtizeden át biztosan a Gellért-hegyi Szabadság-szobor kicsinyített mása állt. De miért? Cikkünkben erre kerestük a választ.

A cikk tartalmából

Cikkünkből kiderül például, hogy

  • miért állt a Gellért-hegyi Szabadság-szobor kicsinyített mása a gyár közelében.
  • Hol tűntek még fel Szabadság-szobor másolatok?
  • Melyik az, ami még ma is áll?
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