Megvan, melyik nagy sztárok játsszák a Szemtől szemben 2 főszerepeit

Egyre közelebb kerül a megvalósuláshoz a Szemtől szemben folytatása. A Szemtől szemben 2 Michael Mann kultikus gengszterfilmjének előzménytörténetét is bemutatja majd, amelynek fontosabb szerepeiről egy éve zajlanak a tárgyalások Hollywood férfisztárjaival.

A Wrap értesülései szerint Christian Bale játssza majd a rendőr Vincent Hannát, akit az eredeti filmben Al Pacino alakított. Leonardo DiCaprio pedig Val Kilmer karakterét, azaz a bankrabló Chris Shiherlist örökli meg.

Négy, a produkcióhoz közelálló forrás beszélt tényként a sztárok szerepléséről a filmipari szaklapnak, de hivatalosan még nem írtak alá a filmhez. A gyártó Amazon MGM stúdió szóvivője sem erősítette meg a részvételüket.

Egyelőre Bale és DiCaprio feltűnése tűnik biztosnak, de más sztárokat is emlegetnek a Szemtől szemben 2-vel kapcsolatban. Új szereplőt, az előzménytörténet főgonoszát alakíthatja Adam Driver, míg a fiatal Neil McCauley-t – Robert De Niro egykori karakterét – a Kamaszok sorozatból ismert Stephen Graham játszhatja. A forgatás novemberben kezdődik.

A Szemtől szembenről a bemutató harmincadik évfordulóján írtunk elemző cikket. Arra kerestük a választ, miért telt két évtizedbe összehozni kultikus gengszterfilmet, miért ez az egyik legszenvedélyesebb és legromantikusabb film a kilencvenes évekből, és kitértünk arra is, miben hasonlít a Trónok harcára a Szemtől szemben.