dobos c. józsefdobos józsefdobostortafarkasréti temető
Kultúra ismeretlen budapest

Kővé vált dobostorta áll egy százéves síron, a kitalálójának állít emléket

A szerző felvétele
admin Vincze Miklós
2026. 07. 05. 16:20
A szerző felvétele
Dobos C. József sírján hetvenöt évvel a cukrász- és szakácsmester halála után jelent meg az őt halhatatlanná tévő édesség.

Budapest temetői tele vannak érdekességekkel, amik sokszor művészet- vagy kultúrtörténeti szempontból is jelentősek:

a meglepetések sora ezzel azonban még távolról sem ér véget.

A legnagyobb magyar művészek, sportolók, mérnökök, államférfiak, illetve a felső tízezer tagjainak végső nyughelyei körül most, az idő jobbra fordultával érdemes tenni egy sétát, némi szerencsével pedig akár egy kőből faragott dobostortára is ráakadhatunk.

A választás nem véletlen, hiszen az 1894-ben megnyílt Farkasréti 1/C jelű parcellájában, a főbejárattól mindössze ötperces sétára lévő emlék a torta kitalálója és névadója, Dobos C. József (1847-1924) maradványait rejti.

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek között kiderül:

  • Hol nyitotta első csemegeüzletét a dobostorta névadója?
  • Miért szegényedett el?
  • Mi köze van felmenőinek II. Rákóczi Ferenchez?
  • Mikor rögzítették miniszteri rendeletben a torta alakját és összetételét?
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