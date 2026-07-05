Kővé vált dobostorta áll egy százéves síron, a kitalálójának állít emléket

Budapest temetői tele vannak érdekességekkel, amik sokszor művészet- vagy kultúrtörténeti szempontból is jelentősek:
- a Fiumei úti sírkertben piramist és eredetileg a Duna közepére szánt Ady Endre-alakot,
- a századforduló legfontosabb építészeinek munkáját őrző Kozma utcai temetőben versenyautót és családi szedánt,
- a Farkasrétiben pedig Makovecz-tervek alapján született ravatalozót, illetve egy Süsü-alakot is találhatunk,
a meglepetések sora ezzel azonban még távolról sem ér véget.
A legnagyobb magyar művészek, sportolók, mérnökök, államférfiak, illetve a felső tízezer tagjainak végső nyughelyei körül most, az idő jobbra fordultával érdemes tenni egy sétát, némi szerencsével pedig akár egy kőből faragott dobostortára is ráakadhatunk.
A választás nem véletlen, hiszen az 1894-ben megnyílt Farkasréti 1/C jelű parcellájában, a főbejárattól mindössze ötperces sétára lévő emlék a torta kitalálója és névadója, Dobos C. József (1847-1924) maradványait rejti.
A cikk tartalmából
Cikkünkből többek között kiderül:
- Hol nyitotta első csemegeüzletét a dobostorta névadója?
- Miért szegényedett el?
- Mi köze van felmenőinek II. Rákóczi Ferenchez?
- Mikor rögzítették miniszteri rendeletben a torta alakját és összetételét?
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