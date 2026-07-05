Kővé vált dobostorta áll egy százéves síron, a kitalálójának állít emléket

Budapest temetői tele vannak érdekességekkel, amik sokszor művészet- vagy kultúrtörténeti szempontból is jelentősek:

a meglepetések sora ezzel azonban még távolról sem ér véget.

A legnagyobb magyar művészek, sportolók, mérnökök, államférfiak, illetve a felső tízezer tagjainak végső nyughelyei körül most, az idő jobbra fordultával érdemes tenni egy sétát, némi szerencsével pedig akár egy kőből faragott dobostortára is ráakadhatunk.

A választás nem véletlen, hiszen az 1894-ben megnyílt Farkasréti 1/C jelű parcellájában, a főbejárattól mindössze ötperces sétára lévő emlék a torta kitalálója és névadója, Dobos C. József (1847-1924) maradványait rejti.