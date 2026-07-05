Vihar miatt evakuálni kellett egy tömegrendezvényt Washington belvárosában

Vihar miatt evakuálták Washington belvárosában az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott tömegrendezvény teljes közönségét szombaton.

A George Washington Emlékmű körül kialakított biztonsági zónában összegyűlt, több tízezresre becsült tömeget az ünnepi műsor meghirdetett kezdetének időpontjában távozásra szólították fel és a rendőri egységek terelték ki, majd mindenkit arra kértek, hogy keressen védelmet. Erre a célra több környékbeli kormányzati épületet is megnyitottak.

A szervezők mintegy két és fél óra elteltével, még esőben nyitották meg ismét a területet azzal, hogy a programot lerövidítve megtartják, Donald Trump elnök pedig a tervezett időhöz képest mintegy másfél órával később, washingtoni idő szerint este 11 órakor tartja meg beszédét a nemzeti ünnep alkalmából.

Donald Trump a műsor kényszerszünetének idején internetes közösségi oldalán azt írta, hogy mindenképpen elmondja beszédét, amint a vihar elvonult, akár éjszaka is. Az elnöki üzenetet követi a nagyszabásúnak beharangozott tűzijáték.

A wasingtoni események közül még a délelőtti órákban törölték a rendkívüli hőség miatt a hagyományos július 4-i felvonulást a belvárosi Alkotmány sugárúton.

(MTI)