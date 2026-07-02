Tarr Zoltán: A közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia

A médiának szabadnak kell lennie

– kezdi bejegyzését hivatalos Facebook-profilján Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

A Tisza Párt alelnöke a magyar közmédia kapcsán osztotta meg gondolatait arról, szerinte annak hogyan kéne működnie ideális esetben, és hogy mik a kormány jelenlegi céljai az átalakítással.

Ahogy azt korábban megírtuk, megkezdődött a hazai közszolgálati média átalakítása. Nemrégiben megszüntették a közmédia vezetőinek megbízatását, ami a Médiatanács elnökét, Koltay Andrást, valamint Altorjai Anitát, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetőjét érinti. Az MTVA vezérigazgatója, Papp Dániel már június elején lemondott a posztjáról. A közmédia új, átmeneti vezetőjének Horváth P. András jogászt szavazta meg az Országgyűlés Művelődési Bizottsága.

A közmédia függetlensége közérdek

A közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia

– indokolja Tarr, miért Horváthra esett a választás.

Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. A kinevezés ideiglenes, a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után, nyílt pályázat útján választja ki a szakma

– folytatódik a miniszter posztja.

Bejegyzésében úgy fogalmaz, hogy az ideiglenes vezetés legfőbb feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, függetlenül és objektívan tájékoztató médium kialakítása.

Az elmúlt 16 évben az emberek egy jelentős része nem tapasztalhatta meg, mi a közszolgálati média és annak mi a valódi szerepe. A közmédiát nem a kormány, nem a minisztérium, hanem az ideiglenes csapat alakítja át

– írja a miniszter, kiemelve: a közmédia függetlensége közérdek, és minden magyar állampolgárt megillet, hogy objektív, szakmai elvek mentén működő tájékoztatást kapjon általa.