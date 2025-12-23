muzsikabarry manilowtüdőrák
Tüdőrákot diagnosztizáltak Barry Manilow-nál

A Copacabana előadója februárban már visszatérést tervez.

Tüdőrákot állapítottak meg, ezért műteni fogják Barry Manilow amerikai énekest – derült ki az általa megosztott közleményből. A 82 éves énekes azt is elárulta, hogy korai stádiumban fedezték fel a betegséget, így esélyei jók. Egészségügyi állapota miatt a közeljövőben tartandó koncertjeit lemondta, de optimista: úgy kalkulál, hogy jövő februárban ismét színpadra áll.

A posztból az is kiderül, hogy az elmúlt öt hétben hörghuruttal küzdött, amiből nem tudott meggyógyulni, ekkor rendelte el orvosa az MRI-vizsgálatot, amely kimutatta, hogy daganatos elváltozás látható a tüdejében. Ezt fogják műtéti úton eltávolítani a szervezetéből.

Az orvosok nem hiszik, hogy átterjedt volna, és most vizsgálatokon veszek részt, hogy megerősítsék a diagnózist. Szóval ennyi. Nincs kemoterápia. Nincs sugárkezelés. Csak csirkeleves és az I Love Lucy körbe-körbe. Számolom a napokat, amíg visszatérek a második otthonomba, a Westgate Las Vegasba, a Valentin-napi hétvégi koncertekre

– írta.

