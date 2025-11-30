E havi olvasónaplónkban az alábbi könyvek szerepelnek:

Kajdi Csaba : Cyla-terápia

: Cyla-terápia Kálnoki Kis Attila , Szoboszlai Zsolt : A Szoboszlai-sztori

, : A Szoboszlai-sztori Charles Bukowski : Hollywood

: Hollywood E. M. Forster : Szoba kilátással

: Szoba kilátással Robert Warshow : The Immediate Experience

: The Immediate Experience Zilahi Anna: Gyengédség

Ács Anna Mária

Kajdi Csaba: Cyla-terápia (Helikon, 2025, 315 oldal)

2021-ben A nagy Cyla-sztori egyszer már kinyitotta a kaput az érdeklődők előtt, hogy betekinthessenek kicsit Kajdi Csaba „Cyla” világába. Érzékletes képet kaphattunk erről a világról mind fizikai, mind szellemi értelemben, a párbeszédeken keresztül pedig megismerhettük, mit is gondol ő valóban. A Cyla-terápia viszont más. Ugyanis ezek a szavak nem beszélgetésekben hangzottak el. Az is lehet, hogy néhány közülük sosem lett hangosan kimondva. Ebben a könyvben az olvasó a Kajdi rezidenciára képzeletben belépő vendégből egy olyan entitássá avanzsál, aki egyszerre van jelen a Kajdi család múltjában és jelenében, de talán kicsit még a jövőjében is.

Felfedezhetjük benne az influenszertől már jól ismert, könnyed humort, ami valahogy a legnyűgösebb témákat is képes kicsit elviselhetőbbé tenni, viszont itt valami más is megbújik a háttérben. Ez a valami más pedig az ember lényének és a minket körülvevő kapcsolatok mélységes és végeláthatatlan bonyolultsága.

Ha az ember igazi szabadságra vágyik, akkor érdemes a saját múltjának kevésbé kellemes epizódjait is tudomásul venni, aztán el is számolni velük. Az új könyvében Kajdi ezt elismerésre méltó bátorsággal megtette, méghozzá igen megható módon. Mi sem árulkodik erről jobban, minthogy terítékre került az az ominózus eset is, aminek köszönhetően Kajdi egy évtizeden át nem állt szóba a bátyjával.