„Függőnek lenni olyan, mint egy bombát cipelni, amit nem rakhatsz le” – Matthew Perryt is említi Ozzy Osbourne memoárja

Október 7-én került a könyvesboltok polcaira Ozzy Osbourne posztumusz memoárja, a Last Rites. A rocklegenda eddig sosem hallott történeteket mesél el utolsó könyvében, amelyben kitér az őt a Jóbarátok néhai sztárjához, Matthew Perryhez fűző szálakra is – írja az Entertainment Weekly.

A legviccesebb, legtehetségesebb fazon volt, és annyira próbált a helyes úton maradni. Aztán egy napon a függőségére hallgatva úgy döntött, hogy megenged magának még egy szétcsúszást, és ennyi volt. Game over

– áll a könyvben Perryre utalva.

A Jóbarátok sztárja évtizedeken át harcolt a függőségeivel, mígnem 2023-ban életét vesztette egy fatális ketamintúladagolásban. A bizonyos körökben csak Ketaminkirálynő néven ismert kábítószer-kereskedő, Jasveen Sangha nemrégiben bűnösnek vallotta magát a bíróság előtt Perry halálát illetően, mivel tőle származott az illegális szer, amely végzett a csupán 54 éves színésszel.

Végtelenül szomorú voltam, mikor meghallottam, hogy egy jacuzziban találtak rá, ketaminnal a szervezetében. Mindent beleadott, hogy józan maradjon, és mégsem volt elég

– írja az énekes, aki elmondta, a színész még Anonim Alkoholisták csoportterápián is volt az Osbourne-rezidencián.

Az életében a drogok világától maga sem idegenkedő Osbourne visszaemlékszik az egyetlen és utolsó alkalomra, amikor kipróbálta a ketamint – noha kontrollált, pszichoterápiás környezetben. Elmondása szerint abban az időszakban minden igyekezetével próbált józan maradni, ám, mikor megérezte a neki beadott mikrodózis tudatmódosító hatásait, az első gondolata az volt, hogy mekkora buli lenne terápián kívül is elszórakozni a szerrel. Ez annyira megrémítette, hogy soha többé nem nyúlt a szerhez, sem kontrollált, sem másmilyen környezetben. „Egyből felismertem, mit indított el bennem, és azt mondtam, baszódjon meg ott, ahol van, én ezt nem csinálom” – emlékszik vissza.

Függőnek lenni olyan, mint egy olyan bombát cipelni, amit sosem rakhatsz le

– írja memoárjában Osbourne, önmagára és a néhai Perryre értve.