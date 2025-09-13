Bosszúálló démonnal, alföldi szektákkal és a türelmét vesztő Gulyás Marcival rémisztget az új magyar horror

Nincs erre jobb szavam, a Jimmy Jaguár nagyon-nagyon furcsa film. Egy áldokumentarista horror, horror nélkül. Szóval egy áldokumentarista valami, egy Jimmy Jaguár nevű démonról (közelebbi ismerőseinek csak Dzsé), aki embereket száll meg, egy filmes stábról, aki követni kezdi, és azokról, akik valamilyen úton-módon kapcsolatba kerülnek vele – a teljesség igénye nélkül: egy rendőrnőről, egy fiatal géplakatosról, egy újságíróról, egy költőről, Gulyás Marciról (akit Gulyás Marci alakít igen hitelesen) és legalább egy szektáról.

Az már ennyiből látszik, hogy Fliegauf Bence (Rengeteg 1-2., Liliom ösvény, Csak a szél) legújabb filmje tele van jó ötlettel –

az viszont csak 111 percnyi nyugtalan műfaji ugrándozás után válik világossá, hogy a Jimmy Jaguár valójában nem több, mint e jó ötletek szabad jegyzéke: Fliegauf teátrálisan bedobálja ezeket, felvezet valami furcsát és hátborzongatót, aztán gyakorlatilag magára hagyja a nézőt; kezdjen vele, amit akar.

Hiába érződik például első blikkre horrornak az embereket megszálló bosszúdémon története, némaságot fogadó szektatagokkal, szellemidézésekkel meg a sötét erő által fogant gyermekkel, ha közben Dzsé a filmtörténelem legártalmatlanabb kísértete. Úgy ismerjük meg, hogy egy kissé furcsán artikuláló srác, Tojás (Major Erik) meg egy budapesti költő, Balfi Marci (a budapesti költő, Peer Krisztián alakításában) egy éjjel minden előjel nélkül fogják magukat, megkötöznek egy idős, vidéki férfit, begyömöszölik egy csónakba és leengedik a Tiszán. Később azt állítják, hogy Jimmy Jaguár irányítása alatt cselekedtek, az öregemberről pedig kiderül, hogy egy Magyarországon bujkáló szerb háborús bűnös, aki annak idején hasonló eljárással eresztette folyóba a katonái által megerőszakolt nőket.