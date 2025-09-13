Fliegauf Bence: A független filmezés segít, hogy a toxikus rendezői stílus végleg eltűnjön

Új filmed címszereplője, Jimmy Jaguár egy titokzatos entitás, démoni férfienergia, amely ráveszi a vonzáskörébe kerülő átlagembereket, hogy az ő akaratának megfelelően cselekedjenek. Ez a film minimális költségvetésből, no-budget módon készült, úgy, hogy rávetted a vonzáskörödbe került filmeseket és civileket, hogy fizetés nélkül, a művészi terveidnek megfelelően dolgozzanak. Önéletrajzi ihletésű darab?

Van egy olyan elképzelés, hogy csak önéletrajzi mű létezik. Engem nagyon érdekel a bosszú motívuma. Az előző filmem, a Rengeteg – Mindenhol látlak utolsó jelenetében van egy bérgyilkos, akit azért bérelnek fel a hozzátartozók, hogy öljön meg egy sarlatánt, aki pénzt csalt ki haldokló rokonuktól. Kellemes kis jelenet volt. Amikor azt a részt megírtam és leforgattuk, kielégültséget éreztem. Úgy éreztem, megtettem, amit megtehetek, és még börtönbe sem kellett vonulnom. Nem mentem oda, és nem öltem meg azt a konkrét embert, pedig pontosan tudom, hogy ki ő. Helyette leforgattam ezt a jelenetet, és végre megszabadultam ettől az egésztől. A bosszú a Jimmy Jaguár fontos kiindulópontja.

És a manipuláció kérdése?

Na, az önéletrajzi! Szerintem fontos különbséget tenni az asszertivitás és a manipuláció között. Én remélem, tudok asszertíven kommunikálni, de hidd el, nem nagyon kellett győzködni az embereket, hogy jöjjenek el ingyen dolgozni a filmbe. A megszállottság karizmatikus. Engem is úgy vonz, mint a fény a bogarakat. És nem vagyok egyedül.

Ha egy olyan, fagyott kulturális térben, mint a miénk, azt látják a nagyvárosi fiatalok, hogy valaki szenvedélyesen, megszállottan dolgozni, alkotni akar, akkor egyszerűen beszállnak.

És beindul a lavinahatás: egy forgatáson lehet találkozni Feldmár Andrással vagy Jakab Julival? Ki az a hülye, aki nem jön el? Kizlinger Lilla Ezüst Medvét nyert a Rengeteg – Mindenhol látlak mellékszerepéért, csináltak vele vagy ötszáz interjút, kapott egy csomó szerepet. Ezután, ha felhívok egy színészt, végig sem kell mondanom a telefonban a kérdést, már közbevágnak, hogy oké, küldjem a jelenetet. Mi nem segítséget kérünk, hanem lehetőséget ajánlunk.

Kevesen mondanak nemet?