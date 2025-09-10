Trump a színpadon mondatta el egy tizenkét éves gyerekkel, hogyan traumatizálták egy „radikális genderideológiát” hirdető mesekönyvvel

Érdekes jelenet bontakozott ki a Donald Trump által alapított Vallásszabadsági Bizottság eseményén, mikor az amerikai elnök egy 12 éves fiú társaságában lépett színpadra. A The Guardian értesülései szerint az elhangzó beszéd középpontjában egy ausztrál író, Scott Stuart egyik gyerekkönyve, a My Shadow Is Pink állt – vagyis pontosabban az, hogy a kisfiút elmondása szerint hogyan traumatizálta a könyv által hirdetett „radikális genderideológia”.

Stuart könyve a gyerekek nyelvén, a színek segítségével magyarázza el a társadalmi nem koncepcióját. A mesekönyvben az is szerepel, hogy nem probléma, ha egy fiú nem feltétlen a fiúsnak tartott dolgokat szereti és az sem szégyellnivaló, ha valaki nem tudja eldönteni, melyik nemhez tartozónak érzi magát belül.

A színpadon Trump felkonferálása után, miszerint a kisfiút 2024-ben állítólagosan „arra kényszerítették, hogy olvasson fel egy radikális genderideológiát népszerűsítő könyvet egy óvodásnak, ami ellentmond a hitével”, a meg nem nevezett fiú következett a színpadon, aki elmondta, rendkívül félelmetes élmény volt a szóban forgó eset. Elmesélte, hogy miután a szülei szóvá tették az iskola és a nyilvánosság előtt a történtekkel kapcsolatos nemtetszésüket, az iskola és a diákok is a családja ellen fordultak.

Úgy hiszem, a hozzám hasonló gyerekeket az iskolában sem kéne arra kényszeríteni, hogy szembemenjenek a hitükkel

– mondta a serdülő.

A történtekre maga a könyv szerzője is reagált egy Instagram-poszt formájában. Stuart elmondta: úgy látja, az elnök kultúrharcban való fegyvernek használja a könyveit, hogy saját politikai érdekeit érvényesítse, az eseményen beszédet tartó fiú pedig eszközként szolgál ehhez. Az író profiljait minden lehetséges felületen elöntötték a gyűlölködő kommentek és üzenetek az incidens óta.

Elég ironikus, hogy azt akarják, mindenki tartsa tiszteletben a meggyőződéseiket, miközben ők képtelenek elfogadást gyakorolni mások iránt

– fogalmazott az író.