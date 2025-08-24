Végrehajtotta az évszázad gyémántrablását, majd lebuktatta egy szalámis szendvics

Az antwerpeni gyémántrablás története filmre kívánkozik, ám a legmegdöbbentőbb eleme talán épp az, hogy az élet rendezte.

A Ocean’s Eleven-filmeket jegyző Steven Soderbergh is elismerően csettintene egy ilyen forgatókönyv láttán, ebben a sztoriban ugyanis minden megvan, ami egy szélhámosfilmbe kell: vicces álnevű betörők, hungarocellpajzzsal, hajlakkal és egyéb észbontó megoldásokkal hatástalanított biztonsági rendszerek, simlis olasz gengszterek, hülyévé tett rendőrök és egy fél szalámis szendvics, amely végül lebuktatta az évszázad rablását – mert a történteket még annak ellenére is nevezhetjük így, hogy elkapták az elkövetők nagy részét.

A szélhámostörténetekből remekül profitáló Netflix most ebből csinált dokumentumfilmet. A Stolen: Heist of the Century több mint a kötelező felmondása, és a történetről is többet tár fel, mint amit eddig interjúkból és cikkekből megtudhatott az ember. Megszólaltatja az ügyben nyomozó fejeseket és azt az embert is, aki az egész rablás arca volt – vagy mégsem, de erről kicsit később.

A Netflix dokumentumfilmje egy dologra biztosan választ ad: soha nem fogjuk pontosan megtudni, mi történt Antwerpenben 2003. februárjában. Annyi azonban bizonyos:

százmillió dollár értékben lovasítottak meg a világ legbiztonságosabbnak hitt széfjéből gyémántokat, drágaköveket, nemesfémeket.