Kid Cudi: Kanye egykor nagyon jó barát volt, de már nem ismerek rá

A CBS-nek adott interjújában beszélt az idei Sziget fesztivált is megjárt Kid Cudi arról, hogy ugyan Kanye ‘Ye’ West nemcsak mentora, de egyik legközelebbi barátja is volt, ám jobbnak látta megszakítani vele a kapcsolatot. Nem meglepő azt hallani egy West közvetlen környezetét megjárt embertől, hogy a rapper viselkedése egyre problémásabb, hiszen globális szinten is sorra halmozza a botrányokat már egy jó ideje. Épp a minap adtuk hírül, hogy West lemondott pozsonyi koncertjét ezúttal Prágában szerették volna megtartani, ám csakúgy, mint Szlovákiában, itt is petíciót indítottak a fellépés visszavonásáért.

Az a szabadság, amit a közös alkotás alatt tapasztaltunk, már örökre elveszett. Ez a leginkább szívszorító része

– mondta Cudi az interjúban a Westtel korábbi szoros együttműködésükre célozva.

Mikor a Pursuit of Happiness előadója arról beszélt, majd ezen is túlteszi magát, hiszen már többször összetörték a szívét a múltban és mindig lett valahogy, az interjút készítő Anthony Mason rákérdezett, ez Westre is érvényes-e, a válasz pedig egy egyértelmű igen volt. Cudi elmondta, már többször összevesztek és kibékültek a múltban, de a nemrégiben még náci ideológiák népszerűsítésével botrányt kavaró előadó nem egyszer vágott olyan dolgokat a fejéhez, amiken egyszerűen nem tud túllendülni. A barátságban végleg betette a kaput, hogy Cudi néhai jó barátját, Virgil Abloh divattervezőt többször is kóstolgatta a nyilvánosság előtt és soha nem adott rá valódi indokot, miért.

Egy ponton nagyon jó barátomnak tudhattam, de arra, akivé vált, rá sem ismerek. Nem ismerem ezt az oldalát és ez borzasztóan megvisel

– hangzik el az interjúban.

A két előadó utolsó nyilvános csörtéje 2022-ben volt, mikor is a Westtől frissen elvált Kim Kardashian randizni kezdett Pete Davidsonnal, aki nem mellesleg Cudi egyik közeli barátja. A volt férj ezt nem nézte jó szemmel, aminek az X-en is hangot adott:

Cudi nem szerepel az új albumon, mert tudjuk kivel barátkozik.

Ezt természetesen egykori cimborája sem hagyta szó nélkül, és a következőképp válaszolt a rappernek: