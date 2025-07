Kanye Westtől a System of a Downig – nem a Kneecap tagjai az elsők, akiket kiebrudalnának egy országból

Mára már azok is tisztában lehetnek azzal, mi is az a Kneecap, akik korábban életükben nem hallottak róluk és talán sosem érdeklődtek volna a zenéjük iránt. A belfasti raptriót ugyan megalakulása óta heves botrányok kísérik, ám a körülöttük örvénylő felháborodást – egyben népszerűségüket – egészen új szintre emelte, hogy meglehetősen markáns álláspontot képviselnek a nyugati közvéleményt is radikálisan megosztó izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban, amely egészen drámai módon szintet lépett a 2023. október 7-i terrortámadás óta.

A zenekar körüli kultúrharc az utóbbi hetekben hozzánk is begyűrűzött, miután kirobbant a vita, hogy a Szigetre is meghívott zenekarnak egyáltalán van-e keresnivalója hazánkban bármilyen fesztiválon. A mérleg egyik serpenyőjébe a szólásszabadság került, a másikba pedig az az a vélemény, miszerint a Kneecap nem egyszerűen a palesztinok mellett áll ki, de terrorszervezeteket éltet és antiszemita gyűlöletbeszédet folytat. Számos közszereplő formált véleményt az ügyben, sőt, petíció is indult neves művészek aláírásával a zenekar fellépése ellen. A nehéz kommunikációs helyzetbe került Sziget ennek ellenére sem mondta vissza az ír raptrió fellépését, ám végül a magyar kormány ezt megtette mindenki helyett, és három évre kitiltotta a zenekar tagjait az ország területéről – a döntést Orbán Viktor úgy summázta, hogy „gyűlölködő rasszisták, antiszemiták” nem jöhetnek Magyarországra, a Kneecap pedig a rájuk jellemzően trágár közleményben nevezte „kibaszottul felháborítónak” a döntést „egy olyan embertől, aki néhány héttel ezelőtt hősként fogadta Netanjahut, a körözött háborús bűnöst”.

A fesztiválprogram idegenrendészeti eszközökkel való „kiigazítása” még a NER esetében is példátlan lépésnek számít, de a könnyűzene története természetesen tele van olyan esetekkel, amikor egy zenekar vagy előadó szociális- és politikai szerepvállalása kicsapta a biztosítékot. Sőt, nem a Kneecap tagjai az elsők, akiknek társadalmi állásfoglalását teljes országokból való kitiltással jutalmazták. Az alábbiakban öt emlékezetes botrányt idézünk fel, amikor egy-egy előadó akkora vihart kavart, hogy bizonyos helyeken nem látták őket szívesen.

Kanye West

Nem is kell túl messzire menjünk a múltba, hogy olyan előadót találjunk, aki sokadjára keverte magát globális léptékű botrányba a legkevésbé sem szokványos nézeteivel. Kanye West, vagy ahogyan újonnan hívatja magát, Ye Ye az utóbbi években igencsak megküzdött érte, hogy kiessen a közönség kegyeiből. A hip-hop egyik legbefolyásosabb előadója idén nyáron a pozsonyi Rubicon fesztivál egyik húzóneveként szerepelt a fellépők közt, ami a 2025-ös turnéja egyetlen európai állomása lett volna. Azonban a dátum kiírását követően el is indult egy petíció, amiben szlovákok ezrei fejezték ki aláírásukkal, nem kérnek „a világ legismertebb antiszemitájából”. A fellépés végül tényleg nem valósult meg, miután az egész fesztivált lemondták, bár a szervezők állítják, nem a petíció sarkallta őket erre a döntésre.