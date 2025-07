Novemberben jön a Breaking Bad alkotójának új sorozata, fánknyalogatás már biztos lesz benne

Jó rég óta lehetett tudni, hogy a Breaking Badet és a Better Call Sault is készítő Vince Gilligan a Better Call Saul két Emmy-jelölést is bezsebelő sztárjával, Rhea Seehornnal a főszerepben készíti új sorozatát az Apple-nek. A streaming szolgáltató szombati esti bejelentéséből viszont végre az is kiderült, mikor érkezik a Pluribus című sorozat, amiből mindjárt két évadot is berendeltek.

A kilenc epizódos drámasorozat november 7-én, pénteken debütál világszerte az Apple TV+-on. A kétrészes premier után hetente érkeznek majd az epizódok, az utolsó december 26-án.

A bejelentés mellé mutattak egy egy kis ízelítőt is a szériából, amelyben annyi látszik, hogy egy nő drámai zenére végignyalogat egy doboz fánkot.

Az Apple TV leírása szerint a Pluribus egy eredeti sorozat, története szerint „a Föld legnyomorultabb emberének kell megmentenie a világot a boldogságtól”. A sorozatban Seehorn mellett kiemelt szereplő lesz még Karolina Wydra (A szélhámos) és Carlos Manuel Vesga (The Hijacking of Flight 601) is, de kisebb szerepben feltűnik Miriam Shor (Amerikai irodalom) és Samba Schutte (A zászlónk halált jelent) is.