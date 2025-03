FKA Twigs és Michael Kiwanuka is fellép a Szigeten

Alakul az idei Sziget Fesztivál programja, ezúttal negyven fellépőt jelentettek be. Köztük van FKA Twigs, akivel kapcsolatban 2020-ban már felmerült, hogy jön a Szigetre, ám ez a Covid-lezárások miatt nem valósult meg. Idén azonban már Eusexua címmel, januárban megjelent albumát is elhozza a brit extravagáns énekes-dalszerző, lemezproducer, táncos, üzletasszony, modell és színésznő. Ahogy a közleményben írják, Twigs zenéje nagy ívet húz a műfaji határokat feszegetve, beleértve a trip hopot, az electronicát, az indietronicát, a technót, az art popot, a trance-t, a hyperpopot és az avantgarde-ot.

Az ugyancsak a Szigetre érkező, londoni születésű rapper, Little Simz számos zenei díj birtokosa, nem mellesleg a Netflix Top Boy (Nagykutya) című sikersorozatának sztárja is. A fellépők között van az Empire of the Sun, Ausztrália legszínesebb elektro-glam-pop duója, amely látványos, egy tudományos-fantasztikus divatgálára emlékeztető fellépéseiről, valamint slágereiről, mint a Walking on a Dreamről és a We’re the People-ről híres. Hosszú évek után tavaly kihozták legfrissebb, Ask That God című albumukat, amely a Szigeten is hallható lesz majd.

Aztán vannak rockzenekarok is, mint a The Last Dinner Party a Prelude to Ecstasy, illetve a Szigetet már korábban is megjárt, ugandai gyökerekkel rendelkező brit zenész, Michael Kiwanuka.

A most bejelentett névsor széles műfaji skálát fed le, van benne hip-hop, indie folk, rock, soul, funk-rock, alternatív, világzene, R&B, rock and reggae, dancehall vagy akár art-pop. A külföldi fellépőkön túl pedig természetesen népszerű magyar előadók is szerepelnek benne. Íme a teljes lista:

Alessi Rose, Analog Balaton, Bartees Strange, Beba, beton.hofi, Casey Lowery, Davodka, Дeva feat. Napfonat, Ela Minus, Elderbrook, Empire of the Sun, EV, FKA Twigs, Frenna and The Gang, Hollow Coves, Julien Granel, KiLLOWEN, Krept & Konan, Krúbi, Last Train, Little Simz, LSDXOXO, Michael Kiwanuka, Ocean Alley, Pogány Induló, Portugal. The Man, Sahra Halgan, Sevdaliza, Sofia Isella, Strandz, The Beaches, The Dare, The Joy, The Last Dinner Party, The Wellermen, Theodora, Thumpasaurus, Woomb.