Tizenhárom év után jövőre újra lesz Magyar Filmszemle

Tizenhárom év szünet után jövő év februárjában újból megrendezik a Magyar Filmszemlét, amelyre nyolc kategóriában lehet nevezni hétfőtől december 7-ig – hangzott el az eseményt beharangozó hétfői sajtótájékoztatón.

A 44. Magyar Filmszemlét február 3. és 9. között rendezik meg Budapesten, a Corvin moziban

– közölte Pataki Ágnes producer, a filmszemlét szervező Szemletanács tagja.

Muhi András, a filmszemle igazgatója és a Magyar Filmművészek Szövetségének elnöke elmondta, a magyar filmes seregszemle célja, hogy teljes horizontot mutasson be a magyar filmtermésből. A szemlére 2023. január 1-je után készült magyar filmekkel, valamint magyar részvétellel készült koprodukciós alkotásokkal lehet nevezni nyolc kategóriában: játékfilm, kisfilm, kísérleti film, hosszú dokumentumfilm (70 percnél hosszabb alkotás), rövid dokumentumfilm vagy dokumentumsorozat, animációs film, animációs rövidfilm és tévésorozat. A nevezés kiírása az mfszemle.hu oldalon érhető el. A beküldött filmeket előzsűri fogja megszűrni – tette hozzá.

Terveik szerint a hagyományoknak megfelelően 20-22 játékfilm, 25-30 kisfilm, 15-20 kísérleti film, valamint 30 hosszú és rövid dokumentumfilm lesz látható majd az eseményen – mondta Muhi. Mindezek mellett a versenyen kívüli panoráma és információs szekcióba is várják a jelentkezéseket. A panoráma szekcióba az összes műfajban lehet nevezni, ide várják a nagy költségvetésű történelmi filmeket is. Az információs szekcióba szintén bármelyik műfajú alkotás jelentkezhet, elsősorban azok a filmek fognak ide bekerülni, amelyeket az előzsűri nem válogatott be a versenyprogramba, de olyan minőségű és olyan értékes alkotások, amely miatt fontos, hogy megjelenjenek a programban. Mindegyik vetítés után beszélgetést tartanak az alkotókkal, de szakmai fórumbeszélgetésekkel is készülnek – tette hozzá.

Muhi beszélt arról is, hogy a seregszemle újraindításának célja a szakmán és a különféle műfajokon belüli párbeszéd elindítása és az árkok betemetése. Olyan légkört teremtenek majd a Corvin moziban, hogy mindenkinek legyen kedve leülni beszélgetni és filmeket nézni. Muhi szerint ahhoz, hogy a filmes szakmai közélet ismét feléledjen, sikeres filmszemlére van szükség. Meskó Zsolt író, rendező ismertetése szerint hétfőtől elérhető az esemény honlapja, amelyen megtalálható a filmszemle története, a versenykategóriák és a szemleszabályzat is, és ezen a honlapon keresztül lehet nevezni a seregszemlére. A filmszemle ideje alatt a Corvin moziban mindenhol filmdíszletek lesznek felállítva: kávéház, bárok, patika vagy fogorvosi rendelő. Bármikor be lehet ülni egy filmdíszletbe, megpróbálják „mesevilággá” alakítani a mozit – hangsúlyozta. Meskó elmondta azt is, hogy a szemle február 3-án este a megnyitóval veszi kezdetét, másnap kezdődnek a vetítések, amelyekre ezer forint lesz a belépőjegy, a díjátadó ünnepséget pedig február 9-én tartják. Meskó emlékeztett arra, hogy az első filmszemlét 1965-ben rendezték, az eseménynek 1983-ig Pécs adott otthont, majd a fővárosba költözött. Muhi felidézte, hogy az utolsó, „fapados” filmszemlét 2012-ben rendezték meg.