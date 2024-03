Újabb per indult, amiből kiderülhet, ki van Banksy álarca mögött

Tavaly ősszel rövid cikkben számoltunk be arról, hogy bírósági per indult a kilencvenes évek óta aktív utcai művész, a titokzatos Banksy ellen, aminek akár az is lehet a hozadéka, hogy kiderül végre, ki áll az elmúlt évek kortárs művészetét meghatározó név mögött.

Az ügy mostanra még nem ért véget, időközben azonban kiderült, hogy húsz éve tudhatná már a világ a férfi keresztnevét, a BBC azonban egészen a közelmúltig nem adta le a 2003-as felvételt.

Most egy újabb irányból derülhet fény a rejtélyre: két műgyűjtő ugyanis pert indított a művész Pest Control nevű vállalata ellen, miután az 2020 óta nem adott ki eredetiség-igazolást az egy hagyatékból megvásárolt Monkey Queen című művel kapcsolatban.

Nicky Katz és Ray Howse több mint három évvel ezelőtt 30 ezer fontért (mai árfolyamon 13,9 millió forintért), egy Banksy-gyűjtő hagyatékából vásárolta meg a néhai II. Erzsébet királynőt emberszabású majomként ábrázoló műről készült 150 nyomat egyikét – írja a Guardian, ahhoz azonban nem tartozott a Pest Control a mű értékét nagyban befolyásoló szakvéleménye, így ennek pótlását kérték.

A türelem mostanra elfogyott, így a bíróságon próbálnak meg nyomatékot szerezni a kérésnek, noha a cég azt állítja: sokszor igen hosszú ideig tart a kért dokumentum kiadása.

A kőfejtőjével meggazdagodott hatvanöt éves Katz szerint ez anyagi kárt okoz neki, hiszen az 55-70 ezer fontos (25-32 millió forintos) értéknek egy esetleges eladás során csak egy részét kaphatná meg. A képet személyesen is megvizsgálhatta a Pest Control, az ötven fontos – alig húszezer forintos – vizsgálati díjat pedig már akkor kifizette, így nem érti, mi áll a reakció útjában.

A lapnak nyilatkozó John Brandler is furcsának tartja az esetet, de szavai nyomán úgy tűnik, egyáltalán nincs meglepve: a várakoztatás szerinte egyértelműen a piac manipulációja, hiszen a művész csak azokra a képekre ad pozitív visszajelzést, amiről tényleg szeretne, a művek pedig talán ennek köszönhetően is jóval alacsonyabban jegyzettek, mint akár három évvel korábban: az egy rendőrautót gumik helyett téglákra állítva mutató Police Car két-három éve akár 1,5-2 millió fontot is ért volna egy árverésen, egy hónappal ezelőtt Párizsban viszont csak 300 ezerért kelt el.