Eldől Oppenheimer és Barbie csatája – Kövesse velünk élőben az Oscar-gálát!

Tavaly a mozikat az Barbie és az Oppenheimer dominálta, így nem volt meglepő, hogy a díjszezonban is a két film került előtérbe. Az Akadémia azonban inkább az utóbbit favorizálta: Christopher Nolan filmje tizenhárom jelölést gyűjtött, míg a Barbie „csak” nyolcat, ám komoly felhördülést okozott, hogy épp a film két legfontosabb nőjét, a rendező Greta Gerwiget és a Barbiet alakító Margot Robbie-t nem jelölték. Szintén elhalmozták jelölésekkel a Szegény párákat (11), a Megfojtott virágokat (10), és a Maestrót is (7).

Több szempontból is történelmi lehet az idei gála: Lily Gladstone már jelölésével is történelmet írt, így ha meg is nyeri – márpedig bombabiztos esélyese a kategóriának – akkor ő lehet az első őslakos amerikai nő, akit díjazott az Akadémia. Emellett idén ismét lehetősége nyílik egy filmnek arra, hogy a számok tekintetében rekorder legyen: amennyiben az Oppenheimer mind a tizenhárom jelölését díjra váltja, akkor minden idők legtöbb Oscarral jutalmazott filmje lesz, de ha ebből kettőt nem kap meg, már akkor is az élen van. Az örökranglistát ugyanis tizenegy díjjal holtversenyben vezeti a Ben Hur, a Titanic és A Gyűrűk Ura: A király visszatér.

Idén is szoríthatunk magyar jelöltért, a Szegény párák berendezőit is díjra jelölték, köztük Mihalek Zsuzsát is, aki korábban már elnyerte a BAFTÁ-t Shona Heath és James Price mellett.

A gálát idén negyedik alkalommal vezeti Jimmy Kimmel, a Disney+-on lehet követni, ahol 23.30-tól a vörös szőnyeges bevonulás, éjféltől a gála látható, a tervek szerint három és fél órás lesz az átadó.

