Kollégái méltatták az Oscar-díjas Mihalek Zsuzsát, és azt is elárulták, miért nem volt ott a gálán

Hollywood már a gálát megelőző héten Oscar-lázban égett. A hét minden napjára jutott valamilyen látványos, a díjátadóhoz kapcsolódó rendezvény. A világhírű építész, Renzo Piano (Pompidou-központ, The Shard) tervezte új és látványos Akadémiai Múzeumban például minden este hivatalos Oscar-panel beszélgetéseket tartottak az idei Oscar-jelölt filmesekkel. James Price és Shona Heath az a két brit szakember, akik a Szegény párák (Poor Things) produkciós design kategóriájában osztoztak a jelölésen a magyar Mihalek Zsuzsával. A Szegény párák azért is különösen érdekes számunkra, mert a film Magyarországon forgott és a stáb kétharmada magyar volt. Mihalek Zsuzsa is így került bele a projektbe, bár az 1988 óta a filmszakmában dolgozó, tapasztalt filmes berendezőként, nem ez az első nagy nemzetközi filmje, amelynek a látványvilágáért részben ő felelt.

Mihalek Zsuzsát mindenki hiányolta Hollywoodban és bár nem vett részt a díjátadón, a neve a hivatalos eseményeken sokszor elhangzott, és kollégái a színpadon méltatták szaktudását, ízlését:

Zsuzsa az első perctől kezdve velünk volt a csapatban, kiváló szakember. A munka kezdetkor megkapta a hatalmas dossziékat tőlünk a bútortervekkel, amelyeket azonnal interpretált és sajátjának érzett. Azt hiszem, hogy egy kicsit Zsuzsa ízlése alakította ki a Szegény párák végleges képi világát. Behozott a filmbe személyes tárgyakat. Például, amikor Dunken felfedezi Bella hálószobáját és felemel a földről egy babát, az Zsuzsa saját babája volt. Sőt, a Bella ágya is Zsuzsa gyűjteményéből származik

– monda Shona Heath.

Bár sokan szokatlannak tartják, hogy a magyar filmes nem utazott ki a világ legnagyobb díjátadójára, a kollégáit ez nem érte váratlanul:

„Sajnáljuk, hogy Zsuzsa nincs itt velünk most Los Angelesben, de őszintén, ezen nem lepődtem meg” – árulta el James Price, és magyarázatként hozzátette:

Zsuzsa személyiségéből adódik, hogy szeret inkább a háttérben maradni, visszahúzódó szakember. Sokáig hezitált azon, hogy eljöjjön-e a gálára. Többször beszéltünk erről. Végül úgy döntött, hogy nem szeretne részt venni az Oscaron, mert egy ilyen esemény nem igazán az ő közege.

A szakembereket arról is megkérdeztük, hogy ők milyennek látták Budapestet, amikor a forgatások miatt hosszabb ideig a városban tartózkodtak. „Budapest építészete nagyon izgalmas és eklektikus. Láttam olyan részleteket, amelyek akár a Szegény párák világába is beleillettek volna” – mondta Shona Heath. „Valóban, Budapest tökéletes helyszín volt a Szegény párák forgatásához, még akkor is, ha stúdióban forgattunk, mert nagyszerűek voltak a feltételek. Sehol máshol nem tudtuk volna Európában forgatni, talán még Londonban” – tette hozzá James Price.

A forgatások műhelytitkairól a panelbeszélgetésen esett szó:

A magyar Korda Stúdióban építettük fel a lisszaboni jelenetek hátterét. Ez a stúdióépület Európa legnagyobb stúdióépülete, nagyobb, mint a londoni stúdiók. A festett háttér – Nigel Hughes, Tommy Jolliffe, Steve Mitchell munkája (akik a legnagyobb nevek a szakmában) – rekordméretű volt. Elképesztő volt számomra ezekkel a szakemberekkel alkotni. Hatalmas tisztelőjük vagyok. Mindenki más magyar volt körülöttünk, nagyszerű csapattal dolgoztunk. A festett háttér hatvan méter hosszú és húsz méter széles volt… Még kimondani is sok! –

emlékezett vissza Price. Amikor később arról kérdeztem, hogy sikerült-e kicsit megtanulni a nyelvet, őszintén válaszolt a kérdésre: „Egy szót sem tanultam meg magyarul. Már az elején feladtam, mert úgy hallottam, hogy teljesen felesleges erőlködnöm, ez a világ egyik legnehezebb nyelve” – mondta.

A Magyarországon forgatott Szegény párákat az Amerikai Filmakadémai tagjai tizenegy Oscarra jelölték. Ebből négy jelölést váltott díjra a film a 96. Oscar-gálán, köztük a Produkciós design kategória díját is hazavihette a három szakember. Magyarországnak ezzel idén is jutott egy Oscar-szobor.