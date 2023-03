Idén moziban is lehet nézni az Eurovíziót Angliában

Az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjét idén először a brit mozikban is élőben láthatja majd a közönség – számolt be róla pénteken a BBC News-ra hivatkozva az MTI.

A zenei megmérettetést Liverpoolban rendezik május 9. és 13. között. A szervezők közleménye szerint a finálét első ízben a mozikban is élőben lehet majd látni Anglia-szerte. Arra biztatták a közönséget, hogy az eseményre öltözzenek ki és bátran énekeljenek majd együtt a filmvásznon látható versenyzőkkel. Az élő show-ra még március elején kezdték értékesíteni a jegyeket, amelyek mindössze 40 perc alatt elfogytak. A mozijegyeket hétfőtől árulják a döntőre, amelyet mintegy 500 filmszínházban fognak vetíteni. A szervezők azt is megerősítették, hogy a TikTok a tavalyi debütálás után idén is a dalfesztivál hivatalos partnere lesz.

Az Eurovíziós Dalfesztiválon tavaly az ukrán Kalush Orchestra győzött a Stefania című dallal, de az orosz-ukrán háború miatt Ukrajna nem tudta megszervezni az idei versenyt, így ezt a feladatot a második helyezett Nagy-Britannia kapta. Liverpool előzetes válogatás után nyerte el a rendezés lehetőségét. A dalfesztivál házigazdája Hannah Waddingham, a Ted Lasso sztárja, Alesha Dixon brit énekesnő, Julia Szanyina ukrán énekesnő és Graham Norton televíziós műsorvezető lesz. Nagy-Britanniát idén Mae Muller képviseli a versenyben az I Wrote A Song című dalával.