Újra kiadják az elfeledett horrort, amiben a tizenéves Szinetár Dórát egy gyerekgyilkos üldözi

A Magyarországon forgatott Laurint egy angol kiadó támasztja fel Blu-rayen.

A Laurin című nyugat-német horrorfilmet 1989-ben mutatták be, főszerepben Szinetár Dórával, valamint Tóth Barnabással és Eperjes Károllyal. A Filmhu írta meg, hogy egy angol forgalmazó, a Second Run több mint harminc év után leporolja és extrákkal bővelkedő Blu-rayen adja ki újra. A marketingszövegben egyenesen olyan olasz horromesterek stílusához hasonlítják az alkotást, mint Dario Argento vagy Mario Bava, de emellett a Farkasok társaságát is referenciaként említik. A Robert Sigl rendezésében készült Laurint Magyarországon forgatták, de az elmúlt évtizedekben eléggé elfeledték.

A lap összefoglalója szerint a sztori „egy 19. századi német faluban (amit a forgatáson Hollókő helyettesített) játszódik, és egy árvaságra jutott kislányról (Szinetár Dóra) szól. Laurin édesanyjával egy titokzatos gyilkos végzett, az apja a tengereket járja, így őt kerekesszékes nagyanyja (Temessy Hédi) neveli. A kislányt éjszakánként borzalmas látomások gyötrik, előre látja, ki fog legközelebb a falut rettegésben tartó gyerekgyilkos áldozatául esni. A további szereplők között a kislány legjobb pajtásaként felbukkan Tóth Barnabás és az új tanárt játszó Eperjes Károly is. A film kísérteties, gótikus képvilágáért Jancsó Nyika operatőr felelt.”

A Second Run által piacra dobott kiadás extrái között található archív werkfilm, valamint interjúk az alkotókkal, többek között Szinetár Dórával, Tóth Barnabással és Jancsó Nyikával. Íme az előzetes: