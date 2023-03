Eddig minden csendes

…és nemcsak a nyugati front, amiről a következőképp bemutatott legjobbfilm-jelölt, a Nyugaton a helyzet változatlan mesél. A film be is húzza az első ma esti díját, a legjobb operatőrnek járót. James Friend operatőr is csendesen örül. Eddig se balhé, se különösebben emlékezetes beszólás, bár a Twitter elég mérges, amiért nem Angela Bassett nyerte a legjobb női mellékszereplő díját.

Me stealing the oscar to give it to Angela Bassett #oscars pic.twitter.com/KfkLUJo0h9 — ♈︎ (@bvbhive) March 13, 2023