Kásás Tamásék még mindig úgy tudnak vonulni úszónadrágban, mint senki más

Végső előzetes érkezett A nemzet aranyai című dokumentumfilmhez, amely a magyar vízipólós aranygeneráció diadalmenetét mutatja be. A filmben megszólalnak azok a vízilabda-legendák, akik 1997 és 2008 között végigverték a világot, és három olimpiai aranyat gyűjtöttek, de Kásás Tamásék mellett természetesen az edzőjük, Kemény Dénes is feltűnik. Külön szívszorító eleme már az előzetesnek is, hogy archív felvételek segítségével a 2020-ban elhunyt Benedek Tibor is mesél benne. Az előzetesben az egykori sportolók közül többen ismét úszónadrágot és piros köntöst ragadnak, majd bemutatnak egy lassított vonulást.

A Nemzeti Filmintézet által támogatott filmet a Szabadság szerelem, a BÚÉK és Az unoka producere, Zákonyi S. Tamás rendezte, aki korábban készített már dokumentumfilmet Egerszegi Krisztináról is.

A film tervezett bemutatója április 6.