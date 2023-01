Annie Wersching: Kiefer Sutherland megható posztban búcsúzik a színésznőtől

Sorra búcsúznak a kollégái Annie Werschingtől, aki 45 évesen halt meg rákban. Köztük van Kiefer Sutherland is, akivel a 24 című sorozatban dolgozott együtt a színésznő. Wersching Renee Walker FBI-ügynököt, aki fontos szerepet kapott a sorozat hetedik és nyolcadik évadában.

– írta Sutherland Twitteren. A sorozat egyik rendezője és producere, Jon Cassar ugyancsak megemlékezett a színésznőről, akit „csodaszép léleknek, barátnak, hihetetlen tehetségnek, valamint a legjobb anyának és feleségnek” nevezett.

The world lost a light today @Wersching was one of the greatest actors I’ve ever had the pleasure of working with, and my friend. My heart breaks for her young family. May she be remembered for the beautiful person that she was.

Szintén Twitteren búcsúzott a színésznőtől a Naughty Dog videójátékokat fejlesztő cég, akikkel a The Last of Us című játék első részén dolgoztak együtt. A játék egyik kreatív igazgatója és rendezője, Neil Druckmann „őrült barátjának” nevezte Werschinget, akinek segítségével álmodták meg a színésznő által alakított, és a játékban fontos szerepet játszót karaktert, Tesst.

I miss my silly friend who helped bring Tess to life. Annie, you left us way too soon. You will forever be part of the TLoU & Naughty Dog family! 💔

TLoU fans… let’s show what we’re made of. Please consider donating to her kids’ gofundme: https://t.co/3QTnZtBY4B pic.twitter.com/baNHc1wdCT

— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 29, 2023