„Minden nagyszerű lesz, meg tudod csinálni!” – Kate Winslet bátorította az élete első interjúját készítő újságírót

Az Avatar: A víz útja nagyon jól teljesít a pénztáraknál, de azért semmit nem bíznak a véletlenre, így tart még a film világkörüli sajtókampánya is. Kate Winslet ennek keretében nyilatkozott a ZDF fiatal riporterének, aki zavarában egy ponton bevallotta neki, hogy most csinál életében először interjút.

– mondta neki az Oscar-díjas színésznő, megszégyenítve a hollywoodi sportfilmek fináléjának nagy lelkesítő beszédeit is. Winslet gesztusa márcsak azért is szívmelengető, mert sokszor inkább abból lesz hír, amikor egy-egy sztár kiviharzik egy ilyen promóinterjúról, mert nem tetszik neki a kérdés. A videó persze hamar virálissá vált a közösségi oldalakon.

Kate Winslet reassuring this young girl that her interview will be amazing is the most precious thing I’ve ever seen pic.twitter.com/sm0D5FWWsM

— Liv Marks (@OliviaLilyMarks) January 9, 2023