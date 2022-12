Nagyon úgy néz ki, hogy mégsem kap folytatást a Wonder Woman

Alig egy nappal azután, hogy a Wonder Woment alakító Gal Gadot reménykeltő posztot írt Twitterre a filmsorozat következő fejezetéről, olyan hírek érkeztek a DC háza tájáról, amely szerint nagyon úgy fest, a stúdió tervei közt egyelőre nem szerepel a sorozat harmadik része.

A DC Studios élén nemrég cserét eszközöltek, az újonnan kinevezett James Gunn és Peter Safran pedig nagy erőkkel hozzá is láttak, hogy új irányvonalakat rajzoljanak az univerzum számára. A Hollywood Reporter értesülései szerint már fel is vázolták terveiket a Warner Bros vezetőjének, David Zaslavnak, amelyből egy nagy közönségkedvenc már biztosan hiányzik: nem kapott benne helyet a Wonder Woman 3. A lap értesülései szerint az első két részt rendező Patty Jenkins már korábban bejelentkezett a folytatásra is, Gunnék azzal érveltek a rendezőnőnek, hogy a folytatás nem illeszkedik az újonnan kitalált menetrendbe. Pedig Jenkins valószínűleg már neki is láthatott a munkának, a 2020 decemberében debütáló második rész, a Wonder Woman 1984 után ugyanis szinte azonnal berendelték a folytatást.

Nem ez lehet az egyetlen meglepő kimaradó a DC-univerzumból, több másik sorozat folytatása is bizonytalan helyzetbe került: lap információi szerint Az acélember 2, a Snyderverse, a Black Adam folytatása és az Aquaman harmadik része sem szerepel a DC Studios új tervei közt.

A few years ago it was announced that I was going to play Wonder Woman.I’ve been so grateful for the opportunity to play such an incredible, iconic character and more than anything I’m grateful for YOU.The fans.Can’t wait to share her next chapter with you🙅🏻‍♀️🙌🏼💃🏻♥️ pic.twitter.com/XlzhrMx4xe

— Gal Gadot (@GalGadot) December 6, 2022