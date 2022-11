Kanye West újra indul az elnökválasztáson, Trumpot kérte fel alelnökjelöltnek

Kanye West bejelentette, hogy 2024-ben indulni kíván az amerikai elnökválasztáson, annak ellenére, hogy az utóbbi időben több botrányt is kiváltott a viselkedése. A sztár, aki hivatalosan is Ye-re változtatta a nevét, egy videót tett közzé a közösségi médiában a kampánylogójáról, a Ye 24 felirat mellett. Azt is állította, hogy felkérte Donald Trumpot, hogy legyen az alelnökjelöltje, írja a BBC.

West korábban 2020-ban már indult az elnökválasztáson, de az a kampány kudarccal zárult, mindössze 70 ezer szavazatot gyűjtött.

Legutóbb egy videót tette közzé, miután Westet a hét elején Trump Mar-A-Lago golfklubjában látták Nick Fuentes, egy prominens fehér nacionalista kíséretében. West ebben azt mondta, hogy a jelölttársra vonatkozó kérése „nagyon felzaklatta” a volt elnököt, aki nemrég indította el saját újraválasztási kampányát.

A Mar-A-Lago Debrief című videóban West azt állította:

Trump gyakorlatilag elkezdett ordibálni velem az asztalnál, és azt mondta, hogy veszíteni fogok. Működött ez valaha is valakinél a történelem során?.

West kampányának elindítására akkor kerül sor, amikor a rapper számos nehézséggel néz szembe. Kritikák viharát váltotta ki, miután a párizsi divathéten egy olyan pólóban jelent meg, amelyen a White Lives Matter felirat szerepelt – ezt a kifejezést a fehér felsőbbrendűség hívei vették át, akik 2015-ben kezdték el használni a Black Lives Matter mozgalomra adott válaszként.

West ezután azt állította, hogy kritikusait egy titkos zsidó összeesküvés fizeti, ami az antiszemitizmus gyakori trópusa. Mivel továbbra is antiszemita megjegyzéseket tett az interneten és televíziós interjúkban, a 45 éves színészt kirúgta a tehetségkutató ügynöksége, míg olyan divatcégek, mint a Gap, az Adidas és a Balenciaga közölték, hogy nem dolgoznak vele többé együtt. A zenész később úgy nyilatkozott, hogy 2 milliárd dollárt veszített egy nap alatt.

A hét elején a Rolling Stone magazin arról számolt be, hogy West pornó, zaklatás és játszmák segítségével „mérgező környezetet” teremtett a Yeezy márkájú cipőin dolgozó Adidas alkalmazottak között. A vállalat csütörtökön közölte, hogy független vizsgálatot indított az állításokkal kapcsolatban.

Amikor West 2020-ban elindult az elnökválasztáson, túl későn jelentette be a kampányát ahhoz, hogy legalább hat államban felkerüljön a szavazólapra. Mindössze egy gyűlést tartott, amelyen sírva fakadt, amikor az abortuszról beszélt, és két televíziós reklámot finanszírozott. Végül csak tizenkét államban szerepelt jelöltként.

A rapper 2024-es jelöltségéhez a rapper azt sugallta, hogy Milo Yiannopoulos altjobboldali kommentátort kérte fel kampánymenedzsernek. A Breitbart című jobboldali kiadvány korábbi szerkesztője, Yiannopoulos nagyrészt elkerült a mainstream konzervatívoktól, miután 2017-ben előkerült egy videó, amelyen úgy tűnik, hogy elnézi a pedofíliát. Azt mondta, hogy a megjegyzései az akasztófahumor jegyében születtek, és kijelentette, hogy undorodik a kiskorúak szexuális zaklatásától. A négy évvel ezelőtt Schmidt Mária közalapítványa meghívására Budapesten is előadást tartó Yiannopolous legutóbb Marjorie Taylor Greene republikánus kongresszusi képviselőnő gyakornokaként dolgozott.