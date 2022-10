Az RTL névváltása elhomályosította az élő X-Faktor továbbjutóit

Az X-Faktor tizenegyedik évadának első élő adása kivételesen nem a kiesőkről, továbbjutókról vagy épp a mentorokról vált emlékezetessé, hanem arról, hogy az első versenyző, Beretka Ádám fellépése után hirtelen nevet és arculatot is váltott a csatorna. Azaz a műsor még az RTL Klubon kezdődött el, de már az RTL-en ért véget, mindezt pedig élőben láthatták nézők, így azt is, ahogy a logó megváltozik.

Egy ilyen médiatörténeti pillanattal nyilván nem versenyezhet az, hogy most akkor Bodrogi Gyula unokája jut-e tovább, vagy Aradszky Lászlóé, de ettől még a résztvevőknek is komoly feladat jutott, hiszen az RTL zászlóshajójának, legnézettebb műsorának első döntőjét kellett levezényelniük. Bár Herceg Erika, az egyetlen új mentor a nézők számára már ismerős lehet a válogatókról, ő most debütált élőben, de ezúttal elmaradtak a nagy összecsapások a kollégákkal, melyek a válogatók állandó kísérői voltak. Viták azért voltak, például Bodrogi Enikő esetében Herceg és Gáspár Laci is sérelmezték, hogy Puskás Peti „musicalesnek” nevezte az előadásmódját, ám aztán mindez sok hűhó volt semmiért, hiszen mind a négyen igennel szavaztak a produkcióra. Volt némi véleménykülönbség Serbán Szebasztián Máté Péter-előadása után is, de végül ő is továbbjutott, de aztán a Synergy fellépésénél ByeAlex és Puskás Peti igen kemények volt a Blackpink-dallal próbálkozó lánytrióval szemben, még sírás is lett a dologból.

Abban egységes volt a mentorok álláspontja, hogy a gitáros fiúkat könyörtelenül kiszavazták, sőt, az ún. alternatív műfajjal látványosan nem tudtak mit kezdeni, de nem aratott nagy sikert a kurrens trapes hiphop és a K-pop sem a körükben, akik azért most is azokat a versenyzőket díjazták, akik „tudnak énekelni”, noha már régóta nehéz elhinni, hogy bárki is komolyan elhinné, ebben a műsorban jó énekeseket keresnek.

Végignézve az elmúlt évadok győzteseit sem lehet kérdés, hogy a műsor bevallottan nem a jövő sztárjait keresi, hanem azokat, akikért leülnek a nézők a tévé elé, és rááldozzák a szombat estéjüket erre az elképesztően hosszú, monstre reklámblokkokkal és sablonos pop-produkciókkal tagolt műsorra. Talán Opitz Barbi volt az utolsó nyertes, akiből legalább közepesen ismert név lett, és ez sem tegnap történt, úgyhogy ez a tizenkét fiatal sem popkarrierben, hanem inkább Instagram-lájkokban reménykedhet.

Ez a formátum nem véletlenül népszerű már több mint egy évtizede, de a mostani lebonyolítási rendszer akkor sem könnyíti meg a dolgot: az egyes versenyzőket bemutató montázsok érdekessége a reklámblokkéval vetekszik, és a mentorok bevezetőit is mintha egy erre létrehozott app írná arról, hogy az adott versenyző mennyire tehetséges, és eleinte mennyire nem bízott magában, de a mentorházban sikerült megtalálni a módját annak, hogy a felszínre törjön a tehetsége. Ezért is volt üdítő, amikor például Gáspár Laci az egészet egy mondatban lezavarta. A mentorokkal igazán nagy probléma egyébként nincs – leszámítva talán a fiatalosabb műfajokkal szembeni idegenkedésüket –, ez a négy ember valójában abszolút jól működik ebben a műsorban, kicsit talán túlságosan is, mert egyelőre kevés az igazi konfliktus. Herceg Erika lehetne még karakteresebb, mert túl sokszor merültek ki a tanácsai a „merj önmagad lenni”-szerű bölcsességekben, de ezt leszámítva megfelelő választásnak tűnik, hogy rá esett a csatorna választása Csobot Adél helyett. Magukról a versenyzőkről viszont még szinte semmi nem derült ki, csak amit már egyébként is lehetett tudni a válogatókból, az ő igazi egyéniségüket majd talán a következő hetekben ismerhetik meg a nézők.

A végén aztán Kiss Kevin, Mihályfi Luca, Sólyom Bernadett és Serbán Szebasztián került a biztos továbbjutók közé, a többiekről pedig a közönség döntött. A szavazás alapján pedig csatlakozott hozzájuk a Helfy Alexa, Synergy, Boros Marcell, Bodrogi Enikő négyes, ami azt jelentette, kiesett Sophia Khan, Beretka Ádám, Váradi Ábel és az Isky & Szkym duó.