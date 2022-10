„Kimegyek, és befejezem ezt az egész műsort!” – Herceg Erika összebalhézott a többi mentorral

Főleg Gáspár Lacival nem találták a közös hangot.

Az X-Faktor tegnap esti adásában már a Táborban döntöttek a mentorok a versenyzők sorsáról: a továbbjutás mellett arról is, melyik mentorokhoz kerüljenek az énekesek.

A mentorválasztásnál több vita is kialakult Herceg Erika és a többiek között, a kárpátaljai énekesnő főleg Gáspár Lacival találta meg nehezen a közös hangot. Herceg az egyik versenyzőt annyira szerette volna megszerezni a csapatába, hogy kiabálni kezdett, amikor a többi mentor azt mondta neki, szerintük Puskás Petinél lenne a legjobb helye.

Nem! Nem! Kimegyek, itt abbahagyom, befejezem ezt az egész műsort! Mire fel ti mondjátok meg, hat éve itt ültök együtt!

– mondta az énekesnő, hozzátéve, a szóban forgó versenyzőre várt.

A szóváltás még percekig folytatódott, mire Herceg végül visszalépett Puskás javára.

Később további nézeteltérések alakultak ki az énekesnő és Gáspár Laci között, utóbbi egy ponton azt mondta, szerinte Herceg szándékosan voksol mindig ellene, és bármit is csinál, abba a mentortársa beleköt. Az énekesnő egyébként a kamerának ugyancsak arról számolt be, hogy úgy érzi, bármit is tesz, az nem tetszik a többi mentornak.