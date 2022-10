Párharc: Felgyújtják és jeges vízbe dugják a celebpárokat, mégis a matek jelenti a legnagyobb kihívást

Még mindig vannak celebpárok, akiket fel lehet lógatni, megégetni vagy épp katapultból kilőni, hogy aztán egy villában ármánykodva taktikázzák át magukat a játékon a tízmillió forintos fődíjért. Ezt az alaphelyzetet már ezerszer láttuk – ismert és kevésbé ismert párokat nézünk –, a celebek is fogyóban vannak, így a TV2 jobb híján a veszélyfaktort csavarta maximumra, új műsorában, a Párharcban extrém kihívások elé állítják a versenyzőket.

Az RTL Klubon immár hatodik évadával futó Nyerő páros bizonyította be a legjobban, hogy az egymással cívódó celebpárokat úgy zabálja a nép, mintha nem létezne más a tévében. A hírességek párkapcsolataiban próbált vájkálni a TV2 is A legbátrabb páros című műsorával, ám a recept nem jött be, katasztrofális számokat produkált, és két évad után nem is erőltették tovább a formátumot. Míg azonban az RTL-en továbbra is népszerű a celebpárok vetélkedése, csak idő kérdése volt, mikor rukkolnak elő a riválisnál valami újabbal, nagyobbal, nézőcsalogatóbbal, és a megoldás végül Szerbiából érkezett.

Az október 17-én induló Párharc sajtóvetítésén a csatorna vezetői elmondták, hogy a szerb tévékínálatban akadt meg a szemük a formátumon, amely nem egyszerűen összezár több ismert embert párjaikkal együtt, és különféle vetélkedőkön keresztül ugrasztja össze őket, hanem összeházasítja mindezt egy másik rendkívül népszerű műfaj egyes elemeivel. A sztárpároknak egészen extrém kihívásokat és feladatokat kell teljesíteni – ahogy elhangzott, itt tényleg veszélyben voltak a párok. A bulvárlapok ismert, kevésbé ismert és teljesen ismeretlen szereplőit katapultokból lövik ki, jeges vízbe ültetik őket, vagy épp kutyákat uszítanak rájuk, a lényeg viszont ugyanaz: küzdenek, taktikáznak, összevesznek, zokognak, kibékülnek, balhéznak és drámáznak, a végén pedig valakik hazavisznek tízmillió forintot.

Bár a bemutatón levetített műsorrészletből ez nem derült ki, a csatorna közleménye szerint a párok különböző játéktípusokon vesznek részt, a bátorságpróbán magukért kell kiállniuk, az azt követő összecsapásban viszont már egymással versenyeznek. A kettő összesített eredménye alapján egy páros az utolsó helyre kerül, de őket sem engedik el olyan könnyen, ráadásul senki se gondolja azt, hogy pusztán a versenyen nyújtott teljesítmény küldi majd haza, vagy marasztalja a villában a párokat. Nincsen reality szavazás nélkül, a taktikázásban és ármánykodásban rejlő lehetőséget a Párharc sem hagyja ki: az utolsó helyezett párbajellenfelét a többiek szavazzák meg.

De honnan van még mindig annyi celeb, hogy újabb műsorokat töltsenek meg velük?

A kérdés nemcsak a nézőben merül fel, a játékosok arcán is látványosan tükröződött az értetlenség, amint újabb páros érkezett, sőt, a kis interjúkból az is kiderült, sokaknak komoly félelme, hogy majd nem fogja tudni, épp honnan is kéne ismerni az illetőt. Már a Nyerő páros tavalyi évadánál is felmerült a dilemma, honnan lehet újabb és újabb ismert embereket összegereblyézni, és ezt érezhette a csatorna is, ahogy viszont azt is, hogy elég néhány húzónév, amellé mindig elő lehet húzni mérsékelten ismert embereket a televíziózás vagy épp az élsport bugyraiból. Ilyenkor rögtön új értelmet nyer, miért fut már immár kétszámjegyű évaddal a Való Világ, hisz onnan mindig van kit összehalászni, és ezt a receptet a Párharc is követi. Megspóroljuk a keresést, íme a versenyzők listája és az, honnan is kéne ismernünk őket:

Kulcsár Edina és Varga Márk G.w.M – az egyetlen páros, akit talán senkinek sem kell bemutatni, az úgynevezett húzónevek. Az egykori szépségkirálynő, ma már elsősorban influenszer, és a budapesti rapper.

Gáspár Evelin és Varga Attila – Gáspár második generációs realitysztár, édesapja Gáspár Győző , Varga ezzel szemben távol a showbiznisztől, az építőiparban dolgozik.

Varga Viktor és Zsembera Liliána – Varga énekes, és gyakorlatilag tíz éve levakarhatatlan a különféle realitykkel a képernyőről, Zsembera többek közt a Madách Színház táncművésze.

Chris Tanoh „Csoki" és Egedi Hedda – Csoki a Való Világ kilencedik szériájában bukkant fel, azóta már dolgozott szakácsként, de leginkább azt várta, hogy befusson egy műsorral. Egediről szinte semmilyen információ nem lelhető fel.

Heatlie Dávid és Heatlie Dóra – Heatlie Csepregi Éva fiaként nem olyan meglepő módon a zenei pályát választotta, többek közt a Neoton Família Sztárjai, a Groovehouse és a Blue Tips zenekarokban is dobolt, 2019-ben A Dalban is feltűnt. Felesége civil.

Aryee Claudia Dedei „Tücsi" és Sofron István – Tücsi előbb modellkedett, majd a Sportklub Extra műsorvezetőjeként csöppent a tévézésbe, jelenleg saját Youtube-csatornáján futtat életmód-műsort. Férje válogatott jégkorongozó.

Monoki Lehel és Gyenesei Leila – Monoki az Exatlon All Stars műsorvezetője, Gyenesei öttusázó és sífutó, őt korábban onnan is ismerhették a bulvár iránt fogékonyabbak, hogy az énekes, Feke Pál felesége volt.

Gaál Noémi és Bán Tamás – Gaálról vélhetően az időjárás ugorhat be, majdnem húsz évig volt a TV2 időjósa, most az ATV-nél osztja meg a nézőkkel az aktuális időjárást. Bán civil.

A Párharcban tehát a klasszikus értelemben vett sztárpárból gyakorlatilag csak egy van, ám ennek ellenére igyekeztek a készítők képernyőkompatibilis párokkal rendelkező ismert embereket összeválogatni, olyanokat, akik vélhetően nem csak szépen, szótlanul veszik majd az akadályokat, hanem kiveszik a részüket az intrikákból. Az már az első részből is kiderül, hogy Párharc sem pusztán akadályverseny vagy önismereti tréning, hanem sokkal inkább taktikázó reality, ahol a mesterségesen gerjesztett feszültségek jelentik majd az igazi aknamezőt.

Az első ilyen konfliktust már a kezdőepizódban bedobták, és mivel a kontextus komolyabb ismertetése nélkül feszültek egymásnak a párok, kicsit ismerni kell az utóbbi egy év celebtörténelmét ahhoz, hogy tudjuk, miért méregette Kulcsár Edina összeszűkült szemmel Varga Viktort. Aki esetleg nem tudná hasraütésszerűen idézni a műsorban résztvevők közt az utóbbi időben kipattant feszült helyzeteket, annak ismét segítünk: Varga akkor állt bele Kulcsárba, amikor az idén januárban kiadta debütáló dalát. Az énekes olyanokat nyilatkozott Kulcsár énekesi kvalitásairól, miszerint „az emberek előszeretettel fogyasztják a szart”, de azt is hozzátette, hogy „Bartók és Kodály most rendesen forog a sírjában”. Emiatt érthető módon nem volt épp őszinte az a mosoly, amelyet a Kulcsár-G.w.M páros és Varga váltott, és nem is kerülgették túl sokáig a forró kását. Jóformán még ki sem pakoltak a bőröndökből, máris megvolt emiatt a konfliktus, és ugyan elhangzott egy felemás bocsánatkérés, valószínűleg nem hagynak csírájában elsorvadni egy ilyen értékes konfliktusforrást, és simán előkerülhet még újra a téma.

A műsor egyelőre a „rajtuk nevetünk, nem velük”-elvet követi, hosszasan lehet nézni Csoki bénázását a legelső akadálypályán az alávágott komikus zenére, vagy épp azt, ahogy a Heatlie-házaspár sírásban is bővelkedő drámája során kis híján már az első feladatban kiírja magát a versenyből azzal, hogy nem tudnak összeadni két számot – hiába bizonygatta később a nej, hogy nem hülye ő, csak diszkalkuliás.

A start alapján úgy tűnik, hogy Csoki lehet a széria nagydumása és titkos aduásza, aki folyamatos szövegelésével és már-már karikatúraszerű bénázásaival az azonnal megjegyezhető karaktert hozza, ráadásul az is kiderült, hogy G.w.M-mel országos haverok. Az utóbbi nyilván szintén kihasználja újonnan jött celebstátuszát, ráadásul tőle sem fognak távol állni a heves pillanatok, a Párharc műsorvezetője, Stohl András ugyanis a bemutatón elárulta: a forgatás során egyszer komolyan elhitte, hogy a rapper nekimegy.

A Párharc az eddigi celebpáros műsorokhoz képest tényleg hozni akarja a felvonultatott feladatok által az izgalomfaktort: a csatorna ígérete szerint mindent megtettek, hogy teljesítőképességük és félelmeik határára hajszolják játékosaikat. Ám senkinek se legyenek illúziói: a nézőket igazán érdeklő, nézettségpörgető összecsapások nem a jeges vízben, a mászófalon vagy épp a semmibe meredő gerendákon fognak eldőlni, hanem a luxusvilla falai között lezajló fojtott hangú kibeszélésekkor vagy az azt követő teátrális veszekedések során. De mi mást is várhatnánk egy celebrealitytől?