Furcsa hotelt építhettek volna a Király utca egy persorozat középpontjában álló telkére

A 2003 óta folyó ügy középpontjában egy foghíj, illetve három XIX. századi épület tulajdonjoga áll.

A pesti belváros történelmi főutcája, a ma lehetetlenül szűknek ható Király utca belső szakaszán számos olyan épületet találunk, aminél gyors beavatkozásra lenne szükség: sok helyen üres üzlethelyiségek néznek a járókelők felé, máshol pedig már csak egy-egy lakásban találhatnánk lakót. Ebbe a kategóriába tartozik a műemléki védettséget élvező Király utca 25., 27., illetve 29. is, aminek magántulajdonba kerüléséért a mellettük lévő, ma játszótérként hasznosított foghíjtelekkel együtt a Hunvald-korszak hajnala óta folyik már a harc.

A 2003-ban indult, tizenkilenc év után sem csillapodni látszó ügy mögött álló cég számos tulajdonos-, illetve névváltáson ment át, a helyzet pedig a 2019-es önkormányzati választások óta csak elmérgesedett: előbb a kerület számlájáról tűnt el 417 millió forint, majd a Sunbelt Property és a Sunbelt Garden rövidesen 9,7 milliárdot követelt. Az ügyből a Miniszterelnökség is kivette a részét: még ugyanebben az évben kiálltak a 27. számú ház eladásával szemben – az indoklás szerint annak tulajdonosváltásával ugyanis túl nagy terület kerülne egy tulajdonba, veszélyeztetve a védett értékeket –, 2021 szeptemberében azonban 24 órán belül zöld utat adtak az újból benyújtott kérésnek. A döntést a Törvényszék azóta megsemmisítette, hiszen kiderült: Gulyás Gergely jogszerűségi hibát ejtett.

A terület jövője továbbra is képlékeny, a Sunbelt Property és Garden mögött álló tulajdonosok egyike, a nemrégiben a Rózsadomb aljába tervezett beruházása miatt is ismertté vált Sunbelt Holding oldalán azonban ma is látszik, hogy a játszótér tulajdonosváltása esetén korábban milyen épületet álmodtak meg a területre.

A szimplán csak New Development (Új fejlesztés) néven feltöltött projekt részletei szerint a területen egy

mesés kertet rejtő ötcsillagos szálloda, illetve luxusapartmanok jöttek volna létre olyan emberek számára, akik a főváros közepén keresnek főúri kényelmet.

A megálmodott épület feltöltött külső és belső látványterveit nézve a (látvány)tervező célja egyáltalán nem egyértelmű, hiszen a historizáló építészet, az amerikai Art Deco, a posztmodern, illetve a kortárs olyan keverékét hozta létre, ami az elmúlt években Magyarországon is elszaporodó, giccsgyűjtemény butikhotelek által megemelt ingerküszöböt is bőven átlépi.

A cég oldalán látható külső képeken két különböző helyszín is látszik – mindkét esetben saroktelekre helyezték volna az épületet, de míg az egyik nem azonosítható, addig a másik látszólag igen: a Wichmann kocsmájaként elhíresült, 2021 elején kis híján eltűnt Kazinczy utca 55. mellett, a Király utca sarkán álló játszótér.

A grafika meglepő módon nem teljesen egyezik meg a valósággal, hiszen míg a kép bal szélén, a háttérben álló épület valóban létezik, addig a jobbról belógó legalább kétemeletes bérház helyén a magyar kártya születését, örömlányokat, illetve a teozófusok egykori hazai központját is látott egyemeletesnek kellene látszania.

A tervek a per miatt valószínűleg sosem léptek túl az álmodozás szintjén, a másik kiszemelt saroktelekről pedig semmit sem lehet tudni, így a szálloda megvalósulásának lehetőségei jelenleg egyenlőnek tűnnek a nullával.