Sean Pennt és Ben Stillert kitiltották Oroszországból

Összesen 25 amerikai állampolgárra vonatkoznak a szankciók.

Oroszország tarósan kitiltott 25 amerikai állampolgárt a területéről, köztük szenátorokat, elemzőket és két hollywoodi színészt, Sean Pennt és Ben Stillert is – írja a Bloomberg. A külügyminisztérium indoklása szerint ezt válaszlépésnek szánják a Biden-kormányzat folyamatosan kiterjesztett orosz állampolgárokat célzó személyi szankcióira.

Penn és Stiller egyaránt megfordult Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknél az elmúlt hónapokban. Penn a háború kirobbanása idején is épp Kijevben tartózkodott, dokumentumfilmet forgatott a helyzetről, és hazatérése óta rendre aktívan felszólalt az ukránok érdekében. Egy interjúban még arról is beszélt, hogy egyre többet gondol arra, fegyvert kéne ragadnia az oroszok ellen. Stiller pedig júniusban utazott el a háború sújtotta országba, ahol az ukrán elnökkel is találkozott, személyes hősének nevezve őt.