Ben Stiller Ukrajnából: „Milyen lenne, ha a mi lakásunk mellett süvítenének el a rakéták?”

A színészt először egy filmre emlékeztette, aztán megrendítette, amit a háborúból látott.

Ahogy tegnap megírtuk, Ben Stiller nemcsak a lengyel-ukrán határon tűnt fel az ENSZ egyik jószolgálati nagyköveteként, de Kijevbe is ellátogatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozzon. A hollywoodi színész el is mondta a szintén színészből lett ukrán elnöknek, hogy saját hősének tekinti őt. Stiller a BBC-nek beszélt arról, mit tapasztalt Ukrajnában, nem titkolva, hogy ez volt az első alkalom, hogy konfliktuszónában járt. Mint mondja, leszámítva az éjszakai kijárási tilalmat, az ország nyugati felében nem is érződik annyira, hogy háborúban állnak, ám ahogy közeledtek a főváros és a keleti országrész felé, egyre több volt az útzár és egyre látványosabb a pusztítás, ami sokkoló annak, aki még nem látott ilyet korábban közelről.

Színész vagyok, így az első gondolatom az volt, hogy ez pont olyan, mint egy film. Csak a léptéke sokkal nagyobb és ez maga a valóság, amitől nagyon nyomasztóvá válik az egész.

Stiller fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy senki sem akarja elhagyni az otthonát, az emberek saját és szeretteik életét mentik. Sok történetet hallott, többek között egy anyáét, aki ikreit felkapva rohant menedéket keresni, mikor meghallotta a közeledő rakétákat, és végül a társasház pincéjében kellett átvészelniük a támadást. Ezt követően gyorsan összeszedtek pár ruhát, és próbáltak biztonságosabb helyet keresni, de nem tudták, merre találnak ilyet.

Az ilyen történetek után az ember megpróbálja beleképzelni magát a helyzetbe, és végiggondolni: milyen lenne, ha a mi lakásunk mellett süvítenének el a rakéták?

Ben Stiller nem az első amerikai fimsztár, aki találkozik Zelenszkijjel, mint emlékezetes, Sean Penn a háború kirobbanásakor épp az országban tartózkodott egy dokumentumfilm miatt, és gyalog, egy bőröndöt húzva kelt át végül a lengyel határon.