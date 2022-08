A romkom nem feltámadt, hanem szivárványszínű pillangóként kelt ki a bábból

Aki a ’90-es években, vagy a 2000-es évek elején volt tini, annak jó eséllyel a futószalagon gyártott, tizenkettő egy tucat romantikus komédiák alaposan formálták a szemléletét, ízlését, vagy ha azt esetleg nem is, az emlékeit mindenképp. A zsáner fénye aztán kopni kezdett, hogy hogyan, miért, azt néhány éve hosszan elemeztük . A Netflix azóta, úgy tűnik, meghallotta a romantikus komédiákért kesergők panaszát, mert az utóbbi három-négy évben olyan romkom-reneszánszt indított útjára, hogy arra még Meg Ryan is elégedetten csettintene. Ma újra halomszám érkeznek filmek és sorozatok, melyekben szépséges, szimpatikus fiatal fehér nő és hozzá hasonló pedigréjű fiatalúr fordulatos egymásra találásáért drukkolhatunk. Vagy várjunk csak egy kicsit… talán mégsem pontosan ez történik. Hiszen a romantikus komédiák ma már messze nem csak szimpatikus, nem csak szép, nem csak fiatal és nem csak fehér emberek ártatlan románcait éneklik meg, mi több, nem is csak női-férfi párosokét. A Netflix által katalizált, de nemcsak a Netflixre szorítkozó romkom-reneszánsz új trendek sorát hozta el, melyek többsége, bizony, nemigen nyerné el a Fidesz-KDNP tetszését. Azért nézzük, mik ezek.

Nőkép

Cikkek, könyvek, tanulmányok, egyetemi szemináriumok egész sora énekelte már meg a klasszikus romantikus komédiák bűneit az azokban ábrázolt nőkép kapcsán. A gyakorlatilag a Disney-mesék egyenesági leszármazottainak tekinthető romkomok női hőseinek élete ugyanis többnyire semmi más körül nem forog, mint az áhított férfiú megkaparintása, lehetőség szerint mindjárt lánykéréssel egybekötve – amivel alapjában véve nincs komoly baj, a nagyobb gond, hogy a szerelmi siker érdekében a nő gyakorlatilag bármit megtesz: teljesen másik emberré válik, lenyeli a férfi bármilyen undorító, macsó, bántalmazó húzását, és sorolhatnánk.

A változás a romantikus komédiák nőképében szép fokozatosan ment végbe, és mára eljutottunk oda, hogy a zsáner filmjeinek egyre nagyobb százaléka képes átmenni a Bechdel-teszten – ami ugye azt vizsgálja, vannak-e egy adott alkotásban olyan nők, akik képesek férfiakon kívül másról is beszélni. Sokáig a kettes számú fókusz csak a karrier lehetett a női hősök életében, nem ritkán didaktikus vagy-vagy helyzetekben ábrázolva a témát.

Mára azonban a több női író és rendező hatására ezek a nők már vágyak egész sorát artikulálják: élményeket keresnek, gyógyulást keresnek, célokat keresnek, önmagukat keresik, és a partner megtalálása csak egy a küldetésük végcéljai közül, ha egyáltalán – mert a boldog vég időnként igenis az egyedülálló státuszt jelenti. Emellett a mai romkomhősnőknek már libidójuk is van. Éspedig aktív, kezdeményező, és időnként meglehetősen pontos vágyak köré szerveződött libidójuk. A helyzet, persze, fejlődhet még, főleg a tinédzserekről szóló sztorik őrzik még mindig a játszmázó nő, macsó férfi, mindenki hazudozik-jellegű sztereotípiákat – rád nézek, Csókfülke –, de a helyzet előre mutató.

Tabufelejtés

A klasszikus romkom – amint azt a zsáner háttérbe szorulásáról szóló cikkemben is írtam – már jó pár éve elkezdett egy átmenetet romkomból úgynevezett raunch-comba. A „raunchy” szó mocskost, vulgárist jelent, a raunch-com pedig azokat a szókimondó, altesti poénokkal operáló, lerészegedős, szexuális felhangú komédiákat jelöli, amelyeknek például Rebel Wilson évekig állandó szereplője volt. Tehát a rózsaszínű, habos, ártatlan romantikus komédiáknak már jó ideje vannak mocskos szájú, vaskos humorú nagytestvérei.

Ám az utóbbi egy-két évben kirajzolódni látszik egy hasonló, de más tőről fakadó folyamat: a romantikus komédiák elkezdtek közel merészkedni számos, korábban tabuként kezelt témához, a raunch-comokkal ellentétben nem a polgárpukkasztás céljából, sokkal inkább a tabudöntés-destigmatizáció miatt. Így eshetett meg például, hogy a kor szavának változását egyébként is rengeteg fronton artikuláló És egyszer csak… egyik epizódjában menstruációs vért láthattak a nézők, de így oldották fel az újabb mainstream filmek és sorozatok a képmutató – minthogy a női melleket évtizedek óta oké mutogatni – pénisztilalmát is, legutóbb épp az egyébként fergeteges Újra szingliben.

Ázsiai hódítók

A hollywoodi, amerikai egyeduralmat a film- és sorozatpiacon nem ma törték meg: India a Bollywooddal már évtizedekkel korábban beállt trónkövetelőnek, manapság pedig egy meglepő ország, Nigéria filmipara növekszik a leggyorsabban – nem meglepő módon ezt Nollywoodnak nevezik. Nálunk ugyan sem a bollywoodi, sem a nollywoodi filmgyártás remekei nem kaptak különösebb figyelmet – ami a világtrendeket egyébként nem érdekli –, ám a legújabb nemzetközi hódító szelét már itthon is érezni: természetesen Ázsiáról, egészen pontosan Dél-Koreáról van szó.

A K-pop ugyanis nem az egyetlen kulturális exportcikk, amivel a koreai állam tekintélyes pénzeket keres világszerte: a K-movies, azaz a koreai filmek is hasonló erővel törnek előre, és ezt, főleg a Netflixnek köszönhetően, már itthon is tapasztalhatjuk. Különösen, ha van kiskamasz a családban, ők ugyanis azok, akiknek a K-pop gyönyörűen megalapozta a fogékonyságát a dél-koreai tartalmak formanyelvére, stílusára, akik a Squid Game tekintélyes rajongótáborának komoly hányadát kitették, és akik ennek következményeképp könnyebben kattintanak rá a Netflix tucatszám gyártott koreai romantikus komédiáinak egyikére, vagy épp az összesre.

Választék akad szép számmal: a „korean romantic” kifejezésre a Netflix keresője annyi találatot ad, hogy ha semmi mást nem néz az ember, akkor is több hetes program mindet végignézni. A koreai romantikus filmek egyébként kb. épp olyanok, amilyennek az ember a K-pop alapján képzelné őket: androgün szépségű emberek gyengéd, lágy, ám melodrámától nem mentes románcairól mesélnek nagyon divatos látványvilággal.

Woke színesvászon

Elmúltak már azok az idők, amikor csak szőke, kékszemű, esetleg szomszédlányos barna hajú-szemű fehér amerikaiakról szóltak a romkomok. Sőt, ami azt illeti, azok az idők is elmúltak, amikor az amerikai szereplőgárdák – legyenek bár egy-két kabala fekete vagy ázsiai szereplővel feldíszítve – terepe legyen a zsáner.

Ma már nemcsak, hogy van romkomja minden régiónak, nációnak, bőrszínnek, de némelyik alaposan el is húzott mennyiségben és minőségben is. A folyamat nyilván nem úgy néz ki, hogy egyszer csak gyártani kezdtek addig a zsánertől teljesen elzárkózó országok: eddig is minden ország/kulturális régió gyártotta a maga romkomjait.

Fontos különbség, hogy amíg korábban egy spanyol, norvég, vietnami romantikus komédia – vagy egyébként bármilyen más műfajú tartalom – többnyire nem jutott túl a saját országa/nyelve határain túlra, addig most a színpad a streamingoldalakon globálissá szélesedett, a közösségi média pedig a globális szintű rajongást is kapacitálja, így a folyamat még tovább gerjeszti önmagát. Mi több, a potenciális nézőszámban erősebb országok saját gyártását a streamerek – tekintsünk most el az épp brutális spórolást tartó HBO Maxtól – támogatják is, hisz nézőket remélnek ezen célcsoportok kiszolgálásától – lásd a fent említett koreai romantikus tartalmak előretörését.

De ehhez a trendhez tartozik az is, hogy a romantikus történetek nem szorítkoznak már a késő húszas, kora harmincas korosztályra, illetve a tinikre: az idősebb korosztály sem marad már ki a románcokból.

Ez a trend persze nem a Netflix romkom-reneszánszával indult, már a 2000-es évek első felében is akadtak negyvenesekről szóló romkomok, de az inkluzivitás jegyében a korosztály egyre emelkedik, illetve a retróláz kiszolgálása is jórészt az idősebb nézők örömére történik. Ez az inkluzivitás az egész woke-romkom trend lényege: hogy a romantikus filmek a lehető legszélesebb spektrumot lefedjék, a lehető legtöbb féle emberről-embernek szóljanak, tartozzanak azok bármelyik kisebbségi csoporthoz.

LMBTQ+

Ugyan ez a fentebb említett woke-trend része, de a romantika kiterjesztése a nem kizárólag heteronormatív románcokra kétségkívül a romkom-trendek leglátványosabbika – míg a tabudöntögetés és a regionalitás erősödése nem feltétlen tűnik fel egy átlagnézőnek, azt bárki észreveszi, hogy lám, ebben a kedves tinisorozatban, bizony, két fiú között pattognak a szikrák.

Kapcsolódó Ki ne érezte volna úgy, hogy szikrák pattognak, amikor szerelme kezét szeretné megfogni? A főszereplői ugyan LMBTQ-emberek, de orientációtól függetlenül rövid úton a tinik abszolút kedvence lett a Netflix fű alatt beosont új sorozata – joggal. A Heartstopper a tökéletes Z generációs tinisorozat.

A jelenségnek van egy olyan olvasata, persze, hogy „a romantikus komédiák buzisak lettek” – olvastunk ilyet újságcikk-címként is, nemcsak kommentszekciókban –, ám a jelenség nem ennyire egyszerű. Egyrészt – ez a komolytalanabbik érv – a romkomok iránti rajongás mindig is része volt a meleg férfiakkal kapcsolatos sztereotípiáknak, magyarán a zsáner már eleve is „buzis” volt, jelentsen ez bármit. Másrészt pedig – komolyra fordítva a szót – a romantikus komédiák megváltozása annál sokkal összetettebb, gazdagabb folyamat, minthogy mostanra bebocsáttatást nyertek ebbe a világba a nem csak férfi-nő kapcsolatok. Mi sem illusztrálja ezt jobban, mint az, hogy jelen cikk sok ezer karakteréből csak ezen legutóbbi bekezdés szól az LMBTQ+ témáról. Amit egyébként sem nehéz úgy értelmezni, hogy nem történt más, csak annyi, hogy a mozgóképes romantika végre azé lett, akié lennie kell: mindenkié.