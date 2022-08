J. K. Rowlingot is megfenyegették, miután kiállt a megkéselt Rushdie mellett

Az elmúlt napok leghajmeresztőbb kulturális híre volt, hogy megkéselték a világhírű írót, Salman Rushdie-t, aki máj-, ideg- és szemsérüléseket szenvedett. A kezdeti kritikus állapotot követően az írót néhány órával később levették a lélegeztetőgépről, sőt, már beszélni is tudott.

Az iráni kormány szerint a támadást az író magának és támogatóinak köszönheti, egy iráni lap pedig így fogalmazott:

A támadás miatt a hétvége folyamán számos ismert személy, köztük természetesen írók is kiálltak az ügy mellett – így tett a Harry Potter-regényfolyamot jegyző J. K. Rowling is, aki azonban halálos fenyegetést kapott mindezért.

A Variety híre szerint az írónő mindössze két szóval kommentálta az alaphírt – „Rémisztő hírek.” –, majd rövidesen hozzáfűzte: nagyon rosszul érzi magát a történtek miatt, és reméli, minden rendben lesz.

Feeling very sick right now. Let him be ok.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 12, 2022