Salman Rushdie-t levették a lélegeztetőgépről, tud beszélni

Joe Biden a megtámadott író bátorságát méltatta egy közleményben.

Salman Rushdie-t pénteken szállították helikopterrel kórházba, miután egy New York államban tartott irodalmi rendezvényen egy férfi megtámadta és több késszúrsással megsebesítette. Az indiai születésű brit író lélegeztetőgépre került, szombat éjjel azonban Rushdie egyik szerző kollégája, Aatish Taseer, arról írt a Twitteren, hogy Rushdie-t levették a lélegeztetőgépről és beszél, sőt már viccelődik is. A Guardian híre szerint Rushdie ügynöke, Andrew Wylie megerősítette ezt a hírt, anélkül, hogy további részletekkel szolgált volna a sebesült író állapotáról. A írót máj-, ideg- és szemsérüléseket szenvedett 75 éves írót továbbra is kórházban kezelik, egyik szemét valószínűleg el fogja veszíteni.

A merénylet helyszínén elfogott New Jersey-i férfi, Hadi Matar ellen gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat, ám ő szombaton ártatlannak vallotta magát egy rövid bírósági meghallgatáson, ahol megtagadták az óvadék melletti távozás lehetőségét számára.

Közben az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden közleményben méltatta Rushdie-t, amiért nem hagyta magát megfélemlíteni vagy elhallgattatni. Szerinte az író ezzel kiállt a bátorságról, igazságról és kitartásról alkotott ideáljaink mellett, amelyek a szabad és nyitott társadalom sarokkövei. Az elnök hozzátette, hogy a támadás híre megrendítette és elszomorította.

Az író ellen 1989-ben Irán akkori legfőbb politikai és vallási vezetője, Ruhollah Khomeini ajatollah fatvát adott ki, melyben a megölésére szólított fel az egy évvel korábban megjelent, Iránban istenkáromlás miatt betiltott könyve, a Sátáni versek című regénye miatt. Rushdie fejére több millió dolláros vérdíjat tűztek ki, így évekig bujkálnia kellett.

Az iráni állam évek óta próbálja távol tartani magát a Rushdie elleni fatvával összefüggő ügyektől, de az író változatlanul ellenségnek számít az országban. Egy félállami vallásos alapítvány 2012-ben 2,8 millióról 3,3 millió dollárra emelte a fejére kitűzött vérdíjat. Az országban hivatalosan nem reagáltak a Rushdie elleni merényletkísérletre, de az állami befolyás alatt álló, keményvonalas lapok méltatták a támadót.

Ezernyi gratuláció annak a bátor és kötelességtudó embernek, aki megtámadta a hitehagyott és gonosz Salman Rushdie-t New Yorkban

– írta például szombaton a Kajhán című iráni lap, melynek főszerkesztőjét a legfőbb vallási és politikai vezető nevezi ki. A lap hozzátette,

meg kell csókolni annak a kezét, aki kitekeri Isten ellenségeinek a nyakát.

A Vatan Emrúz című lap Kés Salman Rushdie nyakában címmel számolt be a támadásról, a Horaszán című napilap pedig azt írta, hogy a sátán úton van a pokolba.