A Hétköznapi vámpírok még mindig képes egyre nagyobb marhaság lenni

A Hétköznapi vámpírok negyedik évada megérkezett, dzsinnel, háremmel, egy bizarr kisgyerekkel, még bizarrabb CGI-jal, szóval még több agyzsibbasztó ökörséggel. Kritika.

Jó látni, hogy Taika Waititi nem felejtette el a gyökereit. Miközben már rég felért a filmszakma csúcsára megaköltségveétű blockbusterekben és szerzői filmekben is, és épp azokat a dicsőségeket éveket éli, amikor gyakorlatilag bármit megtehet, amit rendezőként csak szeretne, azért még most is időt szakít olyan, a karrierjének csúcsra lökésében komoly szerepet betöltő projektek örökségének gondozására, mint a Hétköznapi vámpírok. Az először – még Taikával és fő alkotótársával, Jemaine Clement-tel egy-egy főszerepben – filmként bemutatott, majd sorozatként folytatott vámpír-áldokumentumfilmről máig nem vette le teljesen a kezét, az előző évadban még szereplőként is feltűnt. Ugyanakkor, bár kétségkívül Clement és Waititi zsenijéből táplálkozik, ez a sorozat azért már elég stabilan áll a lábán a nagy nevek nélkül is.

Az előző, harmadik évad végén a lakótársi kompánia egy fájdalmas veszteség után – azt kitartóan tagadva – szétszéledt, Nandor világ körüli útra indult, Nadja új karrierlehetőségért utazott Nagy-Britanniába, Guillermo – akarata ellenére – vele tartott, míg a Staten Island-i házban csak Laszlo maradt. Azért nem volt teljesen egyedül, vele volt ugyanis az a bizarr, babaszerű lény, ami az előző évad végén bukkant fel, és aki miatt ő végül nem tartott nejével az Óvilágba. A gyerekneveléssel és a kedvenc lakberendezős műsorával elfoglalt Laszlo – főleg familiáris hiányában – nem igazán boldogul a ház karbantartásával, amit így egyre inkább birtokba vesz a pusztulás, így amikor az egykori csapat újra összeáll, első dolguk lesz kigondolni egy lehetséges megoldást a házfelújításhoz szükséges pénz előteremtésére. Szokásukhoz híven azonban nem hallgatnak az egyetlen logikusan gondolkodó emberre, így a mesterterv a meggazdagodásra az lesz, hogy nyitnak egy vámpír-nightclubot, a Pengében látott vérfürdős stílusban.

Két epizód alapján már sejthető, hogy a nightclub lesz a negyedik évad egyik fő témája és konfliktusforrása. Ilyen visszatérő problémaforrás lesz Guillermo ha nem is tökéletesen stabil, de frissen megtalált öntudata, amivel legalább már alkalmanként ellent tart a vámpíroknak, miközben látjuk vívódását is a leküzdhetetlen kötelességtudata és a függetlenségvágya között is. A legnagyobb őrültséget ezzel együtt kétségkívül a zavarbaejtő gyorsasággal fejlődő, és szándékoltan rettenetes rossz CGI-jal készült babavámpír fogja hozni idén, már most is erős pillanatai voltak: a gyerek mintha egyszerre lenne egy szintemelkedésen átesett energiavámpír, egy huncut hároméves, és egy felnőtt, brutálisan profi internetes troll.

Ezen túl láthatjuk, amint Nadja az önmegvalósító, feminista vámpírnőség újabb magaslatait hódítja meg, míg férje új karriert talál analitikus pszichoterapeutaként. Nandorunk továbbra is az előző évadbeli önkeresést folytatja, kezdve egyből azzal, hogy újra megtalálja a szerelmet. Ehhez első eszköze egy dzsinn lesz, akinél egészen sok beváltható kívánsága van, ám nem meglepő módon ezzel nem gazdálkodik túl jól, és már most élek a gyanúperrel, hogy kívánságainak elfogyásából még lesz baj az évadban. Először is egy sor kívánságot elhasznál arra, hogy visszahozassa az életbe egykori háreme mind a harminchét tagját, majd aztán a nagy tömeg miatti nyomás arra késztesse: a hárem tagjait egy kivételével visszaküldje a halálba. Hogy jól választotta-e ki azt az egyet, aki végül marad, az már egy másik kérdés? Guillermo állítja, hogy nem kavarja fel a feleségvadászat, és részben el is hisszük neki, de azért mégis olyan ő kicsit ebben a sorozatban, mint Ross a Jóbarátokban: a nyomi, akinek drukkolunk, hogy összejöjjön a bombázóval, akibe időtlen idők óta szerelmes.

A Hétköznapi vámpírok a negyedik évadban egyelőre őrzi a nagyobbnál nagyobb ökörségek elővezetésére való képességét, amire folyamatosan képes újabb bizarr ötletekkel ráemelni. Az áldokumentumfilm-formátum sem merült még ki, és úgy általában elmondható, hogy elképesztő kreatív kapacitás van az írócsapatban, most épp a naprakész popkulturális beágyazottságról gondoskodtak – csak jelezném azoknak, akik még mindig nem nézik a RuPaul’s Drag Race-t, hogy a vámpírok is rajongók –, miközben egyszerre bővül a sorozat világa és őrzi a kapcsolatot az eredetivel. Hogy mindez azt jelenti, hogy a nézők továbbra is prémium zsibbasztó humort és teljesen féktelen ökörködést kapnak, azt mondanom sem kell.

A Hétköznapi vámpírok az FX sorozata, nálunk az HBO Maxon nézhető, huszonhat perces epizódokban, a negyedik évadból jelenleg két rész érhető el, hetente érkeznek újak. 24.hu: 9/10