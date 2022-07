Újabb Rocky-széria jöhet, ezúttal Dragóékkal a középpontban

A spinoff spinoffja.

A Variety úgy értesült, hogy az MGM-nél már dolgoznak a Rocky-univerzum további tágításán, a stúdió már belekezdett a Drago fejlesztésébe. Ez a Creed-széria spinoffja lesz, ami ugye eleve a Rocky-filmek spinoffja.

A sztori felelőse Robert Lawton, aki a Becoming Rocky című dokumentumfilm forgatókönyvével győzte meg a stúdiót, így megbízták azzal, hogy dolgozza ki Ivan Drago háttértörténetét. Rocky Balboa ikonikus orosz ellenfele az 1985-ös Rocky 4-ben tűnt fel, a karakter fia, Viktor Drago pedig 2018-ban, a Creed 2-ben került elő, hogy apja nyomdokaiba lépjen.

Az Ivant alakító Dolph Lundgren már tavaly is utalgatott rá, hogy készülhet egy Drago-film, bár arról még most sem tudni, hogy ő is szerepelni fog-e az új verzióban.

Alázatot és hálát érzek, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, és úgy állok neki mint a Rocky-franchise egyik hatalmas rajongója, aki történetesen forgatókönyvíró is

– nyilatkozta a Varietynek Lawton, aki a várható cselekményről egyelőre nem árult el részleteket. Ami viszont biztos, hogy novemberben érkezik a mozikba a Creed 3, amelyet az Adonis Creedet alakító Michael B. Jordan rendezett, és ez az első olyan rész, amiben Sylvester Stallone nem tűnik fel a vásznon.